Глава союза работодателей: мы ожидаем сокращений в госсекторе, а не новых налогов

„Хотя опубликованные прогнозы обещают для экономики свет в конце туннеля, нет причин для чрезмерного оптимизма“, - говорит исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас, добавляя, что доверие потеряно уже потому, что они три года слышат фразу „рост начнется в следующем квартале. Роста по-прежнему нет, а спад продолжается.

По мнению Ааса, восстановление экономики, вероятно, будет неравномерным и более медленным, чем ожидалось. По его словам, экономическая ситуация по-прежнему хрупкая.

В Центральном союзе работодателей считают, что планируемое правительством повышение налогов и дополнительное налоговое бремя приведут к увеличению инфляции и снижению экономического роста, а также снизят как покупательную способность, так и доверие потребителей, что существенно отразится, например, на внутреннем рынке. „Особенно плохая идея — вводить авансовый подоходный налог с предприятий, который наносит ущерб налоговой системе Эстонии, то есть нашему нынешнему конкурентному преимуществу“, — признает Аас.

Оптимизм предпринимателей также скромен и по поводу внешних рынков, потому что важнейшие экспортные рынки находятся на шатких позициях - к примеру, самые важные партнеры Эстонии, Швеция и Финляндия, и крупнейший держатель экономики Европы, Германия, восстанавливаются с трудом.

Ожидают решений

В дополнение к этому, местным компаниям-экспортерам сложно конкурировать на зарубежных рынках, где в последние годы цены быстро растут. Когда компании восстановятся, они не будут такими конкурентоспособными, как раньше, и это может замедлить рост экспорта. Аас утверждает, что в стране с открытой экономикой экспорт — единственное, что приносит деньги, и поэтому он имеет решающее значение.