Глава союза работодателей: мы ожидаем сокращений в госсекторе, а не новых налогов(2)
Глава Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас комментирует опубликованный на днях экономический прогноз Минфина сообщением, что оснований для особого оптимизма нет, пишет Delfi Ärileht.
„Хотя опубликованные прогнозы обещают для экономики свет в конце туннеля, нет причин для чрезмерного оптимизма“, - говорит исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас, добавляя, что доверие потеряно уже потому, что они три года слышат фразу „рост начнется в следующем квартале. Роста по-прежнему нет, а спад продолжается.
По мнению Ааса, восстановление экономики, вероятно, будет неравномерным и более медленным, чем ожидалось. По его словам, экономическая ситуация по-прежнему хрупкая.
В Центральном союзе работодателей считают, что планируемое правительством повышение налогов и дополнительное налоговое бремя приведут к увеличению инфляции и снижению экономического роста, а также снизят как покупательную способность, так и доверие потребителей, что существенно отразится, например, на внутреннем рынке. „Особенно плохая идея — вводить авансовый подоходный налог с предприятий, который наносит ущерб налоговой системе Эстонии, то есть нашему нынешнему конкурентному преимуществу“, — признает Аас.
Оптимизм предпринимателей также скромен и по поводу внешних рынков, потому что важнейшие экспортные рынки находятся на шатких позициях - к примеру, самые важные партнеры Эстонии, Швеция и Финляндия, и крупнейший держатель экономики Европы, Германия, восстанавливаются с трудом.
Ожидают решений
В дополнение к этому, местным компаниям-экспортерам сложно конкурировать на зарубежных рынках, где в последние годы цены быстро растут. Когда компании восстановятся, они не будут такими конкурентоспособными, как раньше, и это может замедлить рост экспорта. Аас утверждает, что в стране с открытой экономикой экспорт — единственное, что приносит деньги, и поэтому он имеет решающее значение.
Поэтому предприниматели продолжают ожидать от государства действий и шагов по повышению конкурентоспособности экономического пространства, чтобы экономика Эстонии поднялась на новый уровень: каким образом стимулировать развитие продуктов и услуг с более высокой добавленной стоимостью, как завоевать новые экспортные рынки и привлекать сюда таланты и инвестиции.
Поскольку государство долгое время жило не по средствам, работодатели ожидают решительного сокращения расходов государственного сектора
„Ответы на эти вопросы не нужно придумывать, ведь предприниматели неоднократно высказывали свои предложения“, — говорит Аас. Весной этого года Центральный союз работодателей Эстонии совместно с профессиональными объединениями представил экономический план „Амбиции – это выбор“, который содержит множество предложений как для предпринимателей, так и для государства по сосредоточению внимания на нынешнем экономическом развитии и обеспечении нового витка развития. Если экономика будет расти и развиваться, налоговые поступления в госбюджет увеличатся, считает Аас.
„Поскольку государство долгое время жило не по средствам, работодатели ожидают решительного сокращения расходов государственного сектора, а не новых налогов. В противном случае мы получим более низкий экономический рост и более высокие налоги, но общество от этого богаче не станет“, - констатирует Аас.
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