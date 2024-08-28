ФОТО | Подростки, насмерть забившие мужчину и снявшие преступление на видео, предстали перед судом

Полиция доставила молодых людей в Пярнуский уездный суд по отдельности. Одного из них — в первой половине дня. Суд удовлетворил в отношении него ходатайство прокуратуры — он будет взят под стражу на два месяца.

Второго юношу полицейские доставили в суд после того, как первого подозреваемого уже увезли из суда в место содержания. Суд также дал санкцию на арест второго подозреваемого сроком на два месяца.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве молодых людей в понедельник вечером в Пярну. Оба юноши ранее уже имели проблемы с законом в связи с правонарушениями, а в отношении одного из них в прошлом году было возбуждено уголовное дело за насилие, сообщил начальник Пярнуского отделения полиции Юлар Кютт.

Официально юноши являются подозреваемыми, но они сами не скрывали, что за преступлением стоят именно они. Они даже сняли избиение жертвы на видео и выложили ролик в социальные сети. Там он стал быстро распространяться. На видеозаписи молодые люди узнаваемы, один из них смотрит прямо в камеру.

„В ходе уголовного разбирательства мы выясним, какие у них были мотивы и в какой степени они знали жертву“, - сказал Кютт.

По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Тоомаса Койтмяэ, согласно предварительной версии следствия, речь идет об эскалации конфликта, возникшего на почве личных отношений, угрозы безопасности других людей не было.

Уголовное дело ведет полиция Ляэнеской префектуры, руководит расследованием Ляэнеская окружная прокуратура.

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