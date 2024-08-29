Владимир Вайнгорт: Кризис по-мюнхгаузеновски. Эстония пытается вытянуть себя из экономического болота

„Прогнозировать всегда интереснее и проще, когда дата прогноза отодвигается на длительное время. Вот, например, сейчас, в середине 2024 года, можно сказать, что экономика вернется на докризисный уровень в 2027 году, а можно — что в 2028 году. Здесь важно обратить внимание на слово „докризисное“: включаем ли мы в кризис два года пандемии и говорим ли о том, что экономика должна вернуться на уровень до пандемии, или же имеем в виду тот год, когда пандемия завершилась? В любом случае, обе эти даты носят скорее вкусовой характер и, конечно, не поддаются серьезной критике.