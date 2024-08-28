Новости Эстонии
28.08.2024, 19:29

Опасное решение: в Таллинне на виадуке на Пярнуском шоссе ликвидировали велодорожку

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Вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере: „Мне очень жаль“.
Закрытая велосипедная дорожка на виадуке.
Закрытая велосипедная дорожка на виадуке.
ФОТО: Albert Kerstna

Таллиннская городская управа решила ликвидировать велосипедную дорожку на виадуке на Пярнуском шоссе, или „горбе Хендриксона“, и теперь велосипедистам приходится пользоваться спускающейся с виадука пешеходной дорожкой, в конце которой лестница, пишет Delfi Forte.

Виадук на Пярнуском шоссе, на котором очень оживленное движение, остался без велосипедных дорожек.

Как сказал вице-мэр Кристьян Ярван, столичная горуправа приняла такое решение, исходя из интересов общественного транспорта.

„На виадуке на Пярнуском шоссе в направлении к центру города полоса общественного транспорта уже, чем положено по нормативу, из-за этого наши автобусы часто попадают в аварии. Велосипедисты могут воспользоваться более безопасным путем - пешеходной дорожкой“, - пояснил вице-мэр.

Однако некоторые пользователи социальных сетей не согласны с вице-мэром и считают, что опасно советовать велосипедистам воспользоваться пешеходной дорожкой. Кроме того, они обвиняют городские власти в том, что те в очередной раз отдают предпочтение водителям, а не велосипедистам.

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