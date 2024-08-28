Опасное решение: в Таллинне на виадуке на Пярнуском шоссе ликвидировали велодорожку(5)
Таллиннская городская управа решила ликвидировать велосипедную дорожку на виадуке на Пярнуском шоссе, или „горбе Хендриксона“, и теперь велосипедистам приходится пользоваться спускающейся с виадука пешеходной дорожкой, в конце которой лестница, пишет Delfi Forte.
Виадук на Пярнуском шоссе, на котором очень оживленное движение, остался без велосипедных дорожек.
Как сказал вице-мэр Кристьян Ярван, столичная горуправа приняла такое решение, исходя из интересов общественного транспорта.
„На виадуке на Пярнуском шоссе в направлении к центру города полоса общественного транспорта уже, чем положено по нормативу, из-за этого наши автобусы часто попадают в аварии. Велосипедисты могут воспользоваться более безопасным путем - пешеходной дорожкой“, - пояснил вице-мэр.