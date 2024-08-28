28.08.2024, 14:55
Экономия в Министерстве социальных дел: на пособиях, рабочей силе и даже на... издании журнала(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
27 августа в Доме Стенбока правительство начало переговоры по бюджету. Предстоит много сокращений, и, по словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, основные сокращения в Министерстве социальных дел будут произведены за счет трудовых и хозяйственных затрат. Урезания ждут и сферу детских пособий.
„Если мы посмотрим на социальный сектор в целом и на Департамент социального страхования Министерства социальных дел, то это где-то около полумиллиона“, - сказала министр. По ее словам, экономию удастся осуществить и за счет сокращения выпуска журнала о социальной работе в бумажном виде.
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