Экономия в Министерстве социальных дел: на пособиях, рабочей силе и даже на... издании журнала

„Если мы посмотрим на социальный сектор в целом и на Департамент социального страхования Министерства социальных дел, то это где-то около полумиллиона“, - сказала министр. По ее словам, экономию удастся осуществить и за счет сокращения выпуска журнала о социальной работе в бумажном виде.