28.08.2024, 13:54
Причины обрушения здания в порту Хара вызывают вопросы. Сам пирс пойдет под снос?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье (25.06) в первой половине дня здание в порту Хара (волость Куусалу, Харьюмаа), в котором располагались выставки, рухнуло в море. Никто не пострадал. Но, может быть, признаки опасности были и раньше? Почему конструкция здания всё же не выдержала? Государство не требует проводить расследование. Не исключено, что весь пирс будет снесен.
Об этом происшествии люди много говорят как в социальных сетях, так и в личном общении. „Две недели назад мы ездили туда. Уже тогда было ощущение, что под ногами что-то шатается, и это было подозрительно“, - отметил в своем посте один из пользователей Facebook.
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