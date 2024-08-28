Новости Эстонии
28.08.2024, 13:54

Причины обрушения здания в порту Хара вызывают вопросы. Сам пирс пойдет под снос?

 (1)
Останки обрушившегося выставочного здания
Останки обрушившегося выставочного здания
ФОТО: Foto: Priit Simson | Delfi Meedia

В воскресенье (25.06) в первой половине дня здание в порту Хара (волость Куусалу, Харьюмаа), в котором располагались выставки, рухнуло в море. Никто не пострадал. Но, может быть, признаки опасности были и раньше? Почему конструкция здания всё же не выдержала? Государство не требует проводить расследование. Не исключено, что весь пирс будет снесен.

Об этом происшествии люди много говорят как в социальных сетях, так и в личном общении. „Две недели назад мы ездили туда. Уже тогда было ощущение, что под ногами что-то шатается, и это было подозрительно“, - отметил в своем посте один из пользователей Facebook.

Есть те, кто говорит, что здание и раньше казалось покосившимся и опасным. Некоторые удивляются, что ничего не делалось и там продолжали работать.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии