„Нас можно назвать эстонской школой с углубленным изучением русского языка": известная столичная частная школа станет муниципальной
Столичная частная школа Avatud kool известна системой языкового погружения на трех языках. В программе Радио 4 член правления Avatud kool Олеся Ротарь рассказала, что изменится в работе учебного заведения после того, как оно станет муниципальным.
„Наша особенность в том, что в каждом классе у нас учатся дети с разным родным языком: 50% русскоговорящих и 50% — эстоноговорящих. При этом мы — эстонская школа, 80% всех уроков у нас идет на эстонском языке“, — рассказывает член правления Avatud kool Олеся Ротарь.
В Эстонии государство определяет, какие темы должны быть затронуты в государственной учебной программе. Однако как эти темы преподнести, решают сами школы.
„Прежде всего мы отличаемся тем, что преподаем довольно много предметов, даже в некоторых классах 50% предметов, по методу проектного обучения: создаются связи между разными предметами, теория закрепляется на практике, — поделилась Олеся. — Тогда как изучение языков происходит по методу языкового погружения. Русский язык мы преподаем и как родной, и как иностранный — зависит от того, какой родной язык у ребенка. Если английский, то мы его преподаем на английском“.
Также используется метод интегрированного преподавания, когда помимо основного изучения языка ведутся и другие занятия на этом языке. „Тот же английский мы преподаем не только на уроках английского, но и ведем на нем, например, уроки программирования в 5-6 классах“.
В частной школе Avatud kool дети, чей родной язык эстонский, учат русский язык с первых классов при помощи проектов, тем самым расширяя свой словарный запас и закрепляя знания, которые получили на уроках русского языка.
„Мы считаем, что наравне с академическими знаниями не менее важно развивать социальные и эмоциональные навыки ребенка, — продолжает рассказывать Олеся Ротарь про систему обучения Avatud kool. — Это и работа в группах, и умение видеть и слышать другого, и множество еще всего“.
К 2025 году школа станет муниципальной, хотя предложение о том, что школа готова получить такой статус, город получил в 2017 году.
„Но тогда у нас не было возможности стать муниципальной школой, потому что, как это ни странно, восемь лет назад такое предложение звучало довольно экспериментально. Город, государство хотели посмотреть, что из этого выйдет, — пояснила Олеся. — И вот, восемь лет спустя, после многочисленных изменений в сфере образования в Эстонии, поменялось отношение. Мы были частной школой, но это ни в коем случае не коммерческий проект. И если прогуглить людей, которые создали эту школу, то да, у них есть предприятия, но это люди, которые создают очень много социальных проектов“.
За это время в Пыхья-Таллинне появилось много новых домов, а вместе с ними — и потребность в открытии нескольких школ. „Мы очень рады, что есть возможность предложить городу Таллинну школу на 650 мест“.
В этом году в школе учится 425 школьников, плата составляла 2 201 евро в год. После того как школа станет муниципальной, платы за обучение не будет, количество мест увеличится, но вместе с тем усложнится и набор.
„К нам съезжаются со всего города. Дети, которые учатся у нас, останутся, а оставшиеся места будут распределяться по месту жительства, — рассказала член правления. — Сейчас мы набираем по принципу лотереи, потому что считаем, что все дети достойны хорошего образования“.
Несмотря на переход на эстонский язык, количество предметов на русском языке в Avatud kool, даже после того, как она станет муниципальной, не изменится.
„Единственное, мы не сможем преподавать проекты на русском языке. А русский язык — как родной, так и иностранный — останется. По сути, нас можно назвать эстонской школой с углубленным изучением русского языка“.
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