„Нас можно назвать эстонской школой с углубленным изучением русского языка": известная столичная частная школа станет муниципальной

„Наша особенность в том, что в каждом классе у нас учатся дети с разным родным языком: 50% русскоговорящих и 50% — эстоноговорящих. При этом мы — эстонская школа, 80% всех уроков у нас идет на эстонском языке“, — рассказывает член правления Avatud kool Олеся Ротарь.

В Эстонии государство определяет, какие темы должны быть затронуты в государственной учебной программе. Однако как эти темы преподнести, решают сами школы.

„Прежде всего мы отличаемся тем, что преподаем довольно много предметов, даже в некоторых классах 50% предметов, по методу проектного обучения: создаются связи между разными предметами, теория закрепляется на практике, — поделилась Олеся. — Тогда как изучение языков происходит по методу языкового погружения. Русский язык мы преподаем и как родной, и как иностранный — зависит от того, какой родной язык у ребенка. Если английский, то мы его преподаем на английском“.

Также используется метод интегрированного преподавания, когда помимо основного изучения языка ведутся и другие занятия на этом языке. „Тот же английский мы преподаем не только на уроках английского, но и ведем на нем, например, уроки программирования в 5-6 классах“.

В частной школе Avatud kool дети, чей родной язык эстонский, учат русский язык с первых классов при помощи проектов, тем самым расширяя свой словарный запас и закрепляя знания, которые получили на уроках русского языка.

„Мы считаем, что наравне с академическими знаниями не менее важно развивать социальные и эмоциональные навыки ребенка, — продолжает рассказывать Олеся Ротарь про систему обучения Avatud kool. — Это и работа в группах, и умение видеть и слышать другого, и множество еще всего“.

К 2025 году школа станет муниципальной, хотя предложение о том, что школа готова получить такой статус, город получил в 2017 году.