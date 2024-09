Звонок о помощи, физическое состояние, оказание первой помощи. Как телефон может спасти жизнь?

По счастью, телефонные производители подумали об этом и разработали противодействие – уведомление о наличии постороннего устройства слежения. Однажды мои друзья ехали на автомобиле из Тарту в Таллинн, и вдруг на их телефоны Apple и Samsung поступило сообщение: An unknown tracker is following you (Неизвестный трекер следит за вами). С помощью такого сообщения можно заставить метку издавать звуки и найти ее. Как выяснилось, в багажнике лежал велосипед, на который я когда-то установил AirTag. Вот только предупреждение мои друзья получили через полчаса после старта.