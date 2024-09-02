Звонок о помощи, физическое состояние, оказание первой помощи. Как телефон может спасти жизнь?
Технический эксперт Tele2 Силвер Тилк рассказывает RusDelfi, как телефон может спасти жизнь.
Когда-то владельцы увесистого Nokia 3310, возвращаясь домой темным переулками, могли использовать свой телефон как средство самообороны. С тех пор устройства несколько поумнели. Теперь смарт-часы следят за параметрами здоровья, а у Samsung Watch Ultra есть даже специальная кнопка, которая включит сирену в случае опасности. Какими еще способами могут защитить и спасти современные устройства?
#1. Звонок о помощи
Это первое, что приходит в голову, но здесь есть одна фишка. Знаете ли Вы, что звонить на номер 112 можно даже с заблокированного телефона? Для этого достаточно нажать и удерживать кнопку питания (в случае iOS – вместе с клавишей громкости), пока на экране не появится Emergency call (Экстренный звонок). Это самый быстрый способ позвонить с любого телефона, не тратя драгоценное время на PIN-код.
В настройках телефонов Android можно также включить функцию, которая будет инициировать звонок на номер 112 после 5-кратного нажатия кнопки питания. Кроме того, Вы можете назначить: на какой номер и в каком порядке будет осуществляться звонок (автоматически или через некоторое время) и будет ли включаться звуковой сигнал перед началом вызова.
И еще: Вы сможете позвонить на номер 112, если даже в телефоне нет SIM-карты или в сети оператора отсутствует связь.
#2. Позиционирование и возможность поделиться, где вы находитесь
Своими координатами делятся не только для того, чтобы назначить встречу с друзьями. Вы можете это сделать с помощью GPS, когда, например, заблудились, застряли в дорожной пробке или оказались в опасной ситуации. И если раньше Центр экстренной помощи Häirekeskus мог лишь приблизительно определить местоположение позвонившего, то теперь телефон сам отправит нужные данные в фоновом режиме (в настройках Emergency Location Service). Как правило, Häirekeskus уточняет, где позвонивший в данный момент находится, так как может оказаться и не на месте происшествия.
Многие из нас знают о возможности обмениваться данными о своем местоположении в режиме реального времени. Такой обмен особенно полезен, когда осваивается новый маршрут. Обязательно расскажите об этой возможности своим пожилым родственникам, когда они отправляются в лес за грибами.
#3. Информация о здоровье
Большинство смартфонов позволяют разместить на заблокированном экране медицинскую информацию о пользователе, как то: группу крови, аллергические реакции, принимаемые лекарства, вес, рост, дату рождения, контакты близких и другие важные данные.
И если пользователь вдруг потеряет сознание, то медики увидят все эти важные сведения на его телефоне. Найдите в настройках своего телефона раздел Медицинская информация (Medical info) и потратьте пару минут на заполнение нескольких полей. Это может спасти Вашу жизнь, особенно если у Вас диабет, сердечно-сосудистое заболевание или аллергия, требующая немедленного реагирования.
#4. Контроль физического состояния и предупреждения
Большинство современных спортивных и смарт-часов следят за частотой пульса и физической активностью, а некоторые модели также – за содержанием кислорода в крови и ЭКГ. Постоянное ношение смарт-часов дает приложениям достаточно информации, чтобы своевременно предупредить пользователя об ухудшении того или иного показателя здоровья.
В магазинах приложений можно также найти приложения, которые замеряют частоту пульса с помощью телефонной камеры. Я протестировал одно такое приложение под названием Heart Rate Monitor – Pulse App (iOS, Android), и результат оказался на удивление точным.
#5. Стихийные бедствия и качество окружающей среды
В случае военной угрозы или наступления стихийного бедствия власти страны могут отправлять на телефоны местных жителей важные сообщения, которые помогут спасти им жизнь. В Украине, например, активно используются сайт и мобильное приложение, которые предупреждают о воздушных тревогах.
Современные телефоны также способны: фиксировать землетрясения на основании информации, полученной от сейсмометров, а также датчиков, встроенных в телефон, и автоматически предупреждать пользователей. Заблаговременность предупреждения невелика, но иногда даже десять секунд могут спасти человеку жизнь.
Вы можете также использовать свой телефон, чтобы контролировать качество окружающего воздуха (особенно если у вас астма), температуру, УФ-индекс и не подвергать опасности свое здоровье.
#6. Оказание первой помощи
Помните, чему Вас учили в автошколе на занятиях по оказанию первой помощи? Я, например, не помню. Как там надо делать искусственное дыхание – в ритме Stayin’ Alive группы Bee Gees? Или это был другой трек?
В экстренной ситуации уровень кортизола зашкаливает – и спокойно погуглить уже не получится. Однако если Вы заранее скачали приложение по оказанию первой помощи и ознакомились с его содержанием, то в трудную минуту будет достаточно лишь беглого взгляда, чтобы всё освежить в памяти. Приложение не сделает из Вас специалиста Скорой помощи, но поможет спасти жизнь пострадавшего до приезда медиков.
#7. Если за Вами кто-то следит
Умные метки Apple AirTag и Samsung SmartTag — идеальные помощники для слежения за кошельком, сумкой или велосипедом. Однако вовсе не исключено, что и злоумышленник может незаметно засунуть такую метку в Ваш карман, чтобы потом, например, ограбить, когда Вы будете возвращаться домой из бара…
По счастью, телефонные производители подумали об этом и разработали противодействие – уведомление о наличии постороннего устройства слежения. Однажды мои друзья ехали на автомобиле из Тарту в Таллинн, и вдруг на их телефоны Apple и Samsung поступило сообщение: An unknown tracker is following you (Неизвестный трекер следит за вами). С помощью такого сообщения можно заставить метку издавать звуки и найти ее. Как выяснилось, в багажнике лежал велосипед, на который я когда-то установил AirTag. Вот только предупреждение мои друзья получили через полчаса после старта.
В настройках телефона вы можете посмотреть информацию о том, как обнаружить устройство слежения с помощью функции Unknown tracker alerts (Оповещения о неизвестных трекерах), которая также позволяет сканировать окружающее пространство и осуществлять поиск вручную.