Звонок о помощи, физическое состояние, оказание первой помощи. Как телефон может спасти жизнь?

Когда-то владельцы увесистого Nokia 3310, возвращаясь домой темным переулками, могли использовать свой телефон как средство самообороны. С тех пор устройства несколько поумнели. Теперь смарт-часы следят за параметрами здоровья, а у Samsung Watch Ultra есть даже специальная кнопка, которая включит сирену в случае опасности. Какими еще способами могут защитить и спасти современные устройства?

#1. Звонок о помощи

Это первое, что приходит в голову, но здесь есть одна фишка. Знаете ли Вы, что звонить на номер 112 можно даже с заблокированного телефона? Для этого достаточно нажать и удерживать кнопку питания (в случае iOS – вместе с клавишей громкости), пока на экране не появится Emergency call (Экстренный звонок). Это самый быстрый способ позвонить с любого телефона, не тратя драгоценное время на PIN-код.

В настройках телефонов Android можно также включить функцию, которая будет инициировать звонок на номер 112 после 5-кратного нажатия кнопки питания. Кроме того, Вы можете назначить: на какой номер и в каком порядке будет осуществляться звонок (автоматически или через некоторое время) и будет ли включаться звуковой сигнал перед началом вызова.

И еще: Вы сможете позвонить на номер 112, если даже в телефоне нет SIM-карты или в сети оператора отсутствует связь.

#2. Позиционирование и возможность поделиться, где вы находитесь

Своими координатами делятся не только для того, чтобы назначить встречу с друзьями. Вы можете это сделать с помощью GPS, когда, например, заблудились, застряли в дорожной пробке или оказались в опасной ситуации. И если раньше Центр экстренной помощи Häirekeskus мог лишь приблизительно определить местоположение позвонившего, то теперь телефон сам отправит нужные данные в фоновом режиме (в настройках Emergency Location Service). Как правило, Häirekeskus уточняет, где позвонивший в данный момент находится, так как может оказаться и не на месте происшествия.