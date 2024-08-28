С сегодняшнего дня эстоноземельцы могут подписаться на государственные облигации

Государственные облигации Эстонии можно зарегистрировать через LHV, Swedbank, SEB и Luminor. Чтобы подписаться на облигации, вам необходим счет ценных бумаг, который можно запросить у поставщика услуг (в том числе в вашем домашнем банке). Компании или другому юридическому лицу для подписки на облигации необходим код LEI. Чтобы запросить его, обратитесь к поставщику услуг кодов LEI. Подписаться на государственные облигации могут все лица, имеющие счет ценных бумаг у зарегистрированного в Эстонии управляющего счетом.

По словам председателя правления Таллиннской фондовой биржи Nasdaq Каарела Отса, в виде государственных облигаций будет создан новый и доступный финансовый инструмент для эстонского рынка капитала, который также будет способствовать распространению общей финансовой грамотности. „Это может быть интересно как начинающему инвестору для первых шагов на рынке ценных бумаг, так и опытному инвестору для диверсификации рисков. Самое большое отличие от срочного банковского вклада — это ликвидность: вы можете покупать и продавать государственные облигации, если пожелаете“, — сказал Отс.

Глава отдела государственного казначейства Министерства финансов Янно Луурмеэс заявил, что размещение облигаций и расчет процентов основаны на рынке. „Более низкая, чем обычно, номинальная стоимость и более короткий срок обусловлены нашим желанием сделать облигации доступными как можно большему числу людей“, — сказал Луурмеес.

„Займ является для Эстонии в нынешней ситуации вынужденной мерой, а не целью, на этот раз это означает также вовлечение сбережений граждан, что, как мы надеемся, укрепит связь со страной и ее благосостоянием. Дефицит — признак неважного состояния государственных финансов, но его покрытие таким образом докажет поддержку народа, сплоченность общества и финансового рынка“, — отметил министр финансов Юрген Лиги.

Крайний срок погашения двухлетних облигаций — 16 сентября 2026 года, когда Эстонское государство выплатит владельцу облигации сумму, соответствующую номинальной стоимости первоначальной ценной бумаги. Кроме того, государство выплачивает фиксированные проценты в размере 3,3% годовых по облигациям, выплата производится один раз в год. Подписаться на государственные облигации Эстонии можно через LHV, Swedbank, SEB и Luminor, минимальная сумма подписки — одна облигация номинальной стоимостью 100 евро.

Подписка на государственные облигации Эстонии означает выражение желания их приобрести. Инвестор может подать заявку на подписку в виде заказа, к которому он добавляет максимальное количество желаемых облигаций. Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 евро. Необходимая для подписки сумма должна находиться на счету на момент подачи заявления и будет зарезервирована до момента размещения облигаций. Эстонское государство при размещении облигаций отдает предпочтение розничным инвесторам, однако разделение облигаций между розничными инвесторами и институциональными инвесторами заранее не определено.

Результаты предложения и распределения государственных облигаций Эстонии будут объявлены примерно 11 сентября, а торги облигациями в балтийском основном списке Таллиннской фондовой биржи Nasdaq начнутся примерно 17 сентября. Эстонское государство привлекло в качестве управляющих сделками LHV и Swedbank. Юридическим консультантом сделки выступила юридическая фирма Sorainen.

Государственная облигация — это ценная бумага, выпущенная правительством, которая погашается в определенный день с определенной разрешенной суммой процентов. Как правило, выплата процентов производится один раз в год в определенную дату. Облигация будет котироваться на таллиннской фондовой бирже Nasdaq, где ее можно будет покупать и продавать на вторичном рынке.

В последние годы ряд европейских стран (в том числе Бельгия, Хорватия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Румыния, Великобритания) выпустили государственные облигации, ориентированные на розничных инвесторов, в различных объемах, хотя облигации не всегда торговались на фондовой бирже. Срок действия облигаций варьировался от одного месяца до десяти лет. Поскольку государственные облигации являются одним из финансовых инструментов с наименьшим риском, они также привлекли на рынок ценных бумаг новых мелких инвесторов.

С начала коронакризиса в 2020 году Эстонское государство стало активнее выпускать как долгосрочные, так и краткосрочные облигации. По состоянию на конец июля в портфелях инвесторов находятся долгосрочные государственные облигации Эстонии на сумму 4 миллиарда евро и краткосрочные на сумму 1,1 миллиарда евро. Эти облигации были ориентированы в основном на профессиональных инвесторов и международные фонды. В конце июля этого года объем вкладов эстонских домохозяйств достиг рекордных 12,4 млрд евро, из которых 4,3 млрд евро — срочные вклады.

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