Новости Эстонии
31.08.2024, 18:10

Пярнуское шоссе могло бы стать летом местом, где царит дух Европы, но Таллиннский транспортный департамент воспротивился этому

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Сейчас на отрезке Пярнуского шоссе, о котором идет речь, четыре полосы движения, Как считает автор проекта „Летняя улица“, там не нужно столько полос.
Сейчас на отрезке Пярнуского шоссе, о котором идет речь, четыре полосы движения, Как считает автор проекта „Летняя улица“, там не нужно столько полос.
ФОТО: Georg Savisaar | Delfi Meedia

В начале года Центр градостроительных компетенций Таллинна выступил с идеей создать на Пярнуском шоссе современную летнюю улицу. Идея заключалась в том, чтобы проверить, смогут ли простые изменения вдохнуть жизнь в участок шоссе между площадью Вабадузе и кинотеатром „Космос“. Однако из-за противодействия Таллиннского департамента транспорта в этом году проект летней улицы не был реализован, пишет Delfi Roheportaal.

Как пояснил автор решения, архтектор-градостроитель Яак-Адам Лоовеэр, концепция летней улицы заключается в том, чтобы на лето с помощью простых решений реорганизовать пространство, добиться компромисса в распределении пространства, причем не за счет автомобилей, так как для них будут предусмотрены места для остановки и парковки, а создав возможность останавливаться для коммерческого транспорта и курьеров. Это станет возможным, если на улице будет на одну полосу движения меньше, то есть общественный транспорт и автомобили будут двигаться по одной полосе. „Учитывая общее количество транспорта, одной полосы движения будет достаточно“, - сказал Лоовеэр.

На этом участке Пярнуского шоссе в часы пик плотность движения составляет чуть более 600 автомобилей и автобусов в час. Известно, что одна полоса пропускает 1200 автомобилей в час. Как отметил Лоовеэр, опираясь на имеющиеся в его распоряжении данные, на этом участке Пярнуского шоссе можно обойтись без четырех полос движения.

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