Пярнуское шоссе могло бы стать летом местом, где царит дух Европы, но Таллиннский транспортный департамент воспротивился этому

Как пояснил автор решения, архтектор-градостроитель Яак-Адам Лоовеэр, концепция летней улицы заключается в том, чтобы на лето с помощью простых решений реорганизовать пространство, добиться компромисса в распределении пространства, причем не за счет автомобилей, так как для них будут предусмотрены места для остановки и парковки, а создав возможность останавливаться для коммерческого транспорта и курьеров. Это станет возможным, если на улице будет на одну полосу движения меньше, то есть общественный транспорт и автомобили будут двигаться по одной полосе. „Учитывая общее количество транспорта, одной полосы движения будет достаточно“, - сказал Лоовеэр.