Swedbank открыл новое отделение в Йыхви

Все сотрудники Swedbank в Йыхви, ранее работавшие по адресу ул. Раквере, 3, где 22 года назад была открыта первая контора, также перейдут в новый филиал и офис, который в настоящее время обслуживает более 20 000 клиентов в год, или в среднем 1700 клиентов в месяц.

Недавно построенный первый этаж нового офиса предлагает клиентам почти 175 квадратных метров площади и более функциональный интерьер, позволяющий проводить больше частных консультаций и семинаров.

„Услуги, предлагаемые нашим клиентам, остались прежними, и в новом помещении они смогут продолжать наслаждаться нашим дружелюбным и профессиональным обслуживанием. Наша цель – сделать посещение конторы ещё более приятным и обеспечить бесперебойное выполнение всех банковских операций“, – прокомментировала управляющая филиальной сетью Swedbank Брита Кулдкепп.

В отделении Swedbank в Йыхви работают 10 сотрудников. Помимо обслуживания клиентов, здесь также есть бэк-офис, в котором работает 41 сотрудник, выполняющий в банке различные задачи, помимо обслуживания клиентов.

„При строительстве нового офиса и нового помещения конторы мы руководствовались принципами устойчивого развития. Например, мы перерабатывали офисную мебель, сортировали отходы, использовали только светодиоды для освещения и высаживали растения. Консультационная зона офиса, а также офисные помещения доступны для людей с особыми потребностями, передвигающихся на колясках“, – добавила Кулдкепп.

В сотрудничестве со Swedbank мы успешно создали в ТЦ Tsentraal современные, отвечающие последнему слову техники помещения, которые обеспечивают наилучшие условия работы для всех сотрудников банка и приятные впечатления от посещения для клиентов. Офис Swedbank является ценным дополнением к общей концепции Tsentraal, который призван стать общественным центром Йыхви, где помимо торговых, сервисных и офисных помещений есть широкий спектр спортивных, развлекательных и досуговых объектов“, – сказала генеральный директор Tsentraal Аннели Мянд.