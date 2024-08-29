Почему уволенные учителя не могут получать пособия от Кассы по безработице?

C первого сентября обучение исключительно на эстонском будет проходить в первых и четвертых классах. Многих учителей, которые не сдали эстонский язык на должном уровне, сократили. Теперь столкнулись с проблемой, как встать на учет от Кассы по безработице.

„В Кассу по безработице может встать кто угодно, но вопрос в том, какую компенсацию или какую поддержку им выделить, - объясняет вице-мэр Алексей Яшин. - На прошлой недели обсуждались с Инспекцией труда пункты, по которым уволили учителей, не владеющих эстонским языком и не захотевших оставаться в должности помощника учителя“.

Фактором, по которому многие не захотели остаться и работать помощником преподавателя, вице-мэр Таллинна выделил низкие зарплаты: „Людям, возможно, этого не достаточно, чтобы жить или просто прокормить семью“.

В Законе о трудовом договоре отсутствует пункт, в котором сказано, что работника можно уволить по причине несоответствия государственной квалификации. По этой причине вице-мэр Алексей Яшин считает, что юристы начали выкручиваться и придумывать решения, которые привели к тому, что завершили трудовые договоры с 124 учителями детских садов по пункту, который не позволял людям получать пособия.

„Два года назад законотворцы сказали, что будет переход, что нужно сдать эстонский на уровень B1 или C1, но не прописали причины, при которых можно было бы завершить трудовой договор“, - объяснил Алексей Яшин.

Люди, проработавшие долгие годы в системе образования, заслужили свои пособия, считает вице-мэр. Эти люди платили налоги, честно работали на государство. „Мы еще проконсультировались с Инспекцией труда и получили совет, что стоит пересмотреть все расторгнутые договоры, перевести на тот пункт трудового договора, который позволяет получить людям какие-то социальные гарантии“.