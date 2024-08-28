В Эстонии появился новый молочный продукт местного производства

„Более десяти лет мы мечтали о собственных творожных сырках и линии по их производству, но к наилучшему результату пришли сейчас, когда с новой производственной линии фабрики Valio Laeva вышла первая пробная партия – творожные сырки с хрустящей глазурью и мягким составом, занявшие высшую позицию по результатам дегустационных тестов, проведенных этой весной в магазинах Эстонии“, — сказала менеджер по продукции творожных сырков Alma Янели Оясте на открытии новой производственной линии.

Чтобы представить на рынке творожные сырки Alma Valio Eesti инвестировала 2 миллиона евро, более половины из которых было направлено на строительство новой производственной линии на фабрике Valio Eesti под Тарту. Производственная линия сырков расположилась в специальном производственном помещении, построенном на месте старого упаковочного склада фабрики Laeva.

„Творожный сырок — уникальный молочный продукт как по вкусу, так и по специфике производства, для которого требуется длинная линия охлаждения для затвердевания глазури и сохранения ее качества. Поскольку на этой линии можно производить только сырки, в будущем мы планируем расширить их ассортимент. Несмотря на то, что Эстония является нашим основным рынком, мы считаем, что наш продукт также будет иметь экспортный потенциал“, — сказал генеральный директор Valio Eesti Майдо Соловьев.

По итогам слепых дегустаций, проведенных в магазинах Эстонии в конце апреля, творожные сырки Alma получили высшие баллы и превзошли по вкусовым предпочтениям сильных конкурентов на рынке. Творог, используемый в сырках Alma, изготовлен из молока с ферм Центральной и Южной Эстонии, в продукт не добавляются пальмовое масло и трансжирные кислоты. Всего творожные сырки Alma имеют четыре вкуса: ваниль, какао, малиновое варенье и варенье из манго.