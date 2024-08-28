В Эстонии появился новый молочный продукт местного производства(12)
В сентябре на полках магазинов появится новый эстонский молочный продукт — творожные сырки Alma, на создание которых местному производителю молочных продуктов Valio Eesti потребовалось два года, 22 тонны творога и 4 тонны какао-глазури. Общий объем инвестиций в создание новых сырков Alma достигает 2 миллиона евро, чуть больше половины из которых было направлено на создание новой производственной линии на фабрике Laeva под Тарту.
„Более десяти лет мы мечтали о собственных творожных сырках и линии по их производству, но к наилучшему результату пришли сейчас, когда с новой производственной линии фабрики Valio Laeva вышла первая пробная партия – творожные сырки с хрустящей глазурью и мягким составом, занявшие высшую позицию по результатам дегустационных тестов, проведенных этой весной в магазинах Эстонии“, — сказала менеджер по продукции творожных сырков Alma Янели Оясте на открытии новой производственной линии.
Чтобы представить на рынке творожные сырки Alma Valio Eesti инвестировала 2 миллиона евро, более половины из которых было направлено на строительство новой производственной линии на фабрике Valio Eesti под Тарту. Производственная линия сырков расположилась в специальном производственном помещении, построенном на месте старого упаковочного склада фабрики Laeva.
„Творожный сырок — уникальный молочный продукт как по вкусу, так и по специфике производства, для которого требуется длинная линия охлаждения для затвердевания глазури и сохранения ее качества. Поскольку на этой линии можно производить только сырки, в будущем мы планируем расширить их ассортимент. Несмотря на то, что Эстония является нашим основным рынком, мы считаем, что наш продукт также будет иметь экспортный потенциал“, — сказал генеральный директор Valio Eesti Майдо Соловьев.
По итогам слепых дегустаций, проведенных в магазинах Эстонии в конце апреля, творожные сырки Alma получили высшие баллы и превзошли по вкусовым предпочтениям сильных конкурентов на рынке. Творог, используемый в сырках Alma, изготовлен из молока с ферм Центральной и Южной Эстонии, в продукт не добавляются пальмовое масло и трансжирные кислоты. Всего творожные сырки Alma имеют четыре вкуса: ваниль, какао, малиновое варенье и варенье из манго.
Согласно исследованию рынка творожных сырков, проведенному по заказу Valio Eesti в 2022 году, 90 процентов населения Эстонии потребляют творожные сырки, независимо от пола, возраста и места жительства. Потребителями сырков являются как женщины, так и мужчины, семьи с детьми и семьи, где детей еще нет, и сырки покупают как для себя, так и для других членов семьи.
Valio Eesti, основанная в 1992 году, является одной из крупнейших молочных компаний в Эстонии. Ежегодно Valio Eesti производит около 300 различных молочных и сырных продуктов и обеспечивает работой около 450 человек. Самыми известными брендами Valio Эстония являются Alma, Gefilus, Atleet и Forte.
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