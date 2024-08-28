В Таллинне автомобиль наехал на дорожного рабочего. Что еще произошло на дорогах за сутки?

В 02.45 произошло дорожное происшествие в Харьюском уезде в волости Сауэ. На 23-м километре шоссе Ээсмяэ – Хаапсалу - Рохукюла теэ столкнулись 18-летний мужчина, ехавший на мопеде Peugeot Speedfight, и находившийся в состоянии алкогольного опьянения 17-летний юноша, управлявший электросамокатом. Водителя мопеда доставили в больницу.

В 11.22 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Техника, 33. Неустановленное моторное транспортное средство наехало на находившегося на тротуаре 17-летнего дорожного рабочего. Юношу доставили в больницу. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

В 13.03 произошло дорожное происшествие в Рапласком уезде в волости Кохила. В деревне Мяливере 24-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Škoda Octavia, врезалась в выехавший со второстепенной дороги на главную легковой автомобиль Kia Picanto, за рулем которого находилась 60-летняя женщина. Водителя Kia Picanto доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В 18.25 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Палдискому шосе, 96. 27-летний мужчина, выезжая на легковом автомобиле Kia Sportage с парковки, наехал на 76-летнего мужчину, пересекавшего дорогу на велосипеде. Велосипедиста доставили в больницу.

В 18.25 произошло дорожное происшествие в Рапласком уезде в волости Рапла. В деревне Пылма на перекрестке дорог Рапла – Ярваканди - Кергу теэ и Кехтна - Пылма теэ 39-летний мужчина, поворачивая на мопеде Intermoto A9, врезался в двигавшийся по главной дороге легковой автомобиль Chraysler Town & Country, которым управлял 46-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в больницу.

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