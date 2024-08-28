Рейтинги: поддержка Партии реформ растет
В сотрудничестве MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и исследовательской фирмы Norstat Eesti AS каждую неделю выясняются партийные предпочтения населения. По последним данным, 27,9% граждан, имеющих право на участие в выборах, поддерживают Isamaa, 18,6% — Партию реформ и 17,7% — Социал-демократическую партию.
Последние сводные результаты отражают период опроса с 29 июля по 25 августа, всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики избирательного возраста.
Поддержка партии Isamaa, занимающей лидирующие позиции, за последние шесть недель упала на 3,1 процентного пункта. Партия реформ, увеличившая свою поддержку на 1,1 процентного пункта за одну неделю и на 2,3 процентного пункта за последние четыре недели, в рейтинговой таблице обогнала Социал-демократическую партию и вновь стала второй по популярности партией. Поддержка Социал-демократической партии в течение последних четырех недель оставалась на уровне 17–18%.
За тройкой лидеров следуют EKRE (12,9%) и Центристская партия (11,8%), наименьшую поддержку среди парламентских партий имеет Eesti 200 (3,1%).
Коалиционные партии поддерживают 39,4% респондентов, а оппозиционные – 52,6%.
Таблица: поддержка партий в период 4.08 - 25.08.2024
Таблица: возможное разделение мест в Рийгикогу, согласно опросу населения на 25.08.2024
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.