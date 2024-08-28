Рейтинги: поддержка Партии реформ растет

Поддержка партии Isamaa, занимающей лидирующие позиции, за последние шесть недель упала на 3,1 процентного пункта. Партия реформ, увеличившая свою поддержку на 1,1 процентного пункта за одну неделю и на 2,3 процентного пункта за последние четыре недели, в рейтинговой таблице обогнала Социал-демократическую партию и вновь стала второй по популярности партией. Поддержка Социал-демократической партии в течение последних четырех недель оставалась на уровне 17–18%.