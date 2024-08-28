ВИДЕО | Жуткий момент: под Таллинном из грузовика прямо на дорогу высыпались доски

Происшествие случилось во вторник утром, около восьми часов, на Таллиннской окружной дороге у виадука Таммемяэ. На видеозаписи видно, как при выезде на полосу ускорения часть деревянного груза грузовика сбрасывается, блокируя направление движения. К счастью, рядом с грузовиком не оказалось другого транспортного средства, и в результате аварии никто не пострадал.

„Как видно из видео, мне удалось проехать, я остановился один раз и сразу же образовалась большая пробка. Поскольку я спешил на работу, почти сразу поехал дальше“, - рассказывает участник дорожного движения, видеорегистратор которого зафиксировал инцидент.

По данным Департамента транспорта, движение было на короткое время прервано и перенаправлено. Проезжающие мимо участники дорожного движения помогали собирать бревна. Фирма, обслуживающая этот участок дороги, сделала дополнительную разметку дорожного покрытия, и примерно в 8:45 возобновилось обычное движение.

„Вероятно, причиной аварии стал плохо закрепленный груз. Грузовик с досками ехал из Саку и собирался выехать на Таллиннскую окружную дорогу, но при прохождении поворота на соединительной дороге часть груза рассыпалась по двум полосам движения“, - прокомментировал региональный начальник отдела обслуживания и организации дорожного движения Департамента транспорта Маргус Магус.

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