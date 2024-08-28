ИССЛЕДОВАНИЕ | Кому в обновленном правительстве жители Эстонии доверяют больше всего?

„Доверие к министрам частично обновленного в июле правительства осталось примерно на том же уровне по сравнению с началом лета“, - прокомментировал Айвар Воог, руководитель исследования Kantar Emor. „Среди новых министров больше всего доверяют Юргену Лиги. Министр инфраструктуры Владимир Свет, который находится в общей таблице лидеров среди всего населения на последних строчках, занимает первое место в рейтинге доверия среди представителей других национальностей“, - добавил Воог.

Певкуру, который занимает первое место в рейтинге доверия государственных политиков, доверяют 30 процентов жителей Эстонии. Следующими за ним идут Кристина Каллас и Юрген Лиги, которым доверяют по 25 процентов жителей. За ними следуют премьер-министр Кристен Михал (22 процента), министр культуры Хейди Пурга (20 процентов), министр здравоохранения Рийна Сиккут (18 процентов), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (17 процентов), министр климата Йоко Алендер (15 процентов) и министр иностранных дел Маргус Цахкна (13 процентов). Меньше всего население высказало доверие министру юстиции и цифрового развития Лийзе-Ли Пакосте (11 процентов), министру социальной защиты Сигне Рийсало и министру инфраструктуры Владимиру Свету (оба по 10 процентов). Процент доверия не указан для министров, которых знали менее 50% опрашиваемых. Таким образом, более половины населения не смогли оценить доверие министру регионального развития Пирет Хартман и министру экономики и промышленности Эркки Кельдо.

Данные основаны на опросе Kantar Emor с репрезентативной выборкой по всей Эстонии, который проводился онлайн в период с 15 по 21 августа 2024 года. В опросе участвовали 1138 жителей Эстонии в возрасте 16+.

Респондентам был предоставлен список политиков и было предложено оценить, кому из них они доверяют. Это повторное исследование, проведенное по инициативе Kantar Emor.

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