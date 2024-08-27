В Литве подростки подозреваются в убийстве пожилого мужчины. Похожий случай произошел накануне в Эстонии
В ночь на вторник в Литве произошло ужасное происшествие. Сообщается, что двое несовершеннолетних, вероятно убили мужчину. Специалисты Службы по правам ребенка намерены встретиться с семьями подозреваемых. Литовский Delfi пишет, что в ночь на вторник в Юрбаркском районе, в Шимкайчай, был убит пожилой мужчина. Подозреваемые - несовершеннолетние. Похожий случай произошел в воскресенье в Эстонии.
Представитель Службы по правам ребенка Таурагского округа Эляна Юргилене сказала Delfi, что это преступление потрясло специалистов.
„Эта ситуация нам известна, нас эта новость потрясла. Сейчас подозреваемые задержаны. Сейчас мы запросили информацию о том, какая помощи оказывалась семьям подозреваемых. Мы также попросили выделить адвоката и психолога для работы с подростками. Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Мы сегодня встречаемся с семьями подозреваемых. Поскольку в обеих семьях есть и другие дети, мы оценим ситуацию в семьях, чтобы понять, какая помощь им потребуется“, – сказала Юргилене.
Специалист сказала, что окружающим важно уметь разглядеть признаки того, что ребенок нуждается в помощи специалиста и помощи для преодоления трудностей. Родители, педагоги, близкие должны быть внимательны к растущему ребенку, интересоваться его окружением, друзьями. Всегда важна связь с ребенком, удовлетворение его потребностей. Каждый ребенок в том числе и подросток, должен чувствовать себя любимым и окруженным заботой, знать, что его поймут и поддержат близкие. Напомним, что в ночь на вторник полицию вызвали в Юрбаркский район Литвы.
Сообщается о том, что в убийстве подозревают несовершеннолетних. „27 августа, в 1.59 ч. поступило сообщение о том, что в Шимкайчай, на ул. Рамибес, в доме было обнаружено тело мужчины (1953 г.р.) с колотыми ранами. Подозреваемые: несовершеннолетние 2007 и 2008 г.р. Они были задержаны. Начато расследование по факту убийства. Один из подозреваемых уже попадал в поле зрения полиции. Больше ничего комментировать не можем, чтобы не нанести вреда расследованию“, – сказала представитель Главного комиссариата полиции Мариямпольского округа Гинтаре Навицкайте журналистам Jurbarko šviesa.
По сведениям издания Jurbarko šviesа, оба подростка были из проблемных семей. „Никто не знает, что конкретно произошло, по моим данным, двое подростков минувшей ночью посетили пенсионера на ул. Рамибес, позже найдено тело пенсионера. Один из подростков – семнадцатилетний. Он постоянно доставлял немало хлопот, его переводили из школы в школу и т.д. Мы его боялись, он был неуправляемым, мог сделать все, что угодно“, – сказал порталу один местный житель.Читать далее:
Трагическое совпадение
Похожий случай произошел в воскресенье в Эстонии. 25 августа полиция получила сообщение, что в деревне Таммисте (волость Тори, Пярнумаа) нашли тело 59-летнего мужчины. В понедельник вечером полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве несовершеннолетних юношей.
По словам начальника Пярнуского отделения полиции Юлара Кютта, полиция работала по горячим следам всю ночь, в понедельник удалось установить личности молодых людей, подозреваемых в убийстве, и вечером их задержать.
„Следователи собирали информацию, просматривали записи с камер наблюдения и беседовали с возможными свидетелями. В ходе уголовного разбирательства мы выясним, какие у них были мотивы и в какой степени они знали жертву“, - сказал Кютт.
По предварительным данным, 59-летний мужчина скончался от травм, полученных в результате избиения. Тело было обнаружено в воскресенье около 17.30 в доме жертвы. В понедельник вечером в Пярну полиция задержала подозреваемых в убийстве молодых людей 16-ти и 15-ти лет. Оба юноши ранее уже имели проблемы с законом в связи с правонарушениями, а в отношении одного из них в прошлом году было возбуждено уголовное дело за насилие.
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