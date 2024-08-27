В Литве подростки подозреваются в убийстве пожилого мужчины. Похожий случай произошел накануне в Эстонии

Представитель Службы по правам ребенка Таурагского округа Эляна Юргилене сказала Delfi, что это преступление потрясло специалистов.

„Эта ситуация нам известна, нас эта новость потрясла. Сейчас подозреваемые задержаны. Сейчас мы запросили информацию о том, какая помощи оказывалась семьям подозреваемых. Мы также попросили выделить адвоката и психолога для работы с подростками. Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Мы сегодня встречаемся с семьями подозреваемых. Поскольку в обеих семьях есть и другие дети, мы оценим ситуацию в семьях, чтобы понять, какая помощь им потребуется“, – сказала Юргилене.

Специалист сказала, что окружающим важно уметь разглядеть признаки того, что ребенок нуждается в помощи специалиста и помощи для преодоления трудностей. Родители, педагоги, близкие должны быть внимательны к растущему ребенку, интересоваться его окружением, друзьями. Всегда важна связь с ребенком, удовлетворение его потребностей. Каждый ребенок в том числе и подросток, должен чувствовать себя любимым и окруженным заботой, знать, что его поймут и поддержат близкие. Напомним, что в ночь на вторник полицию вызвали в Юрбаркский район Литвы.

Сообщается о том, что в убийстве подозревают несовершеннолетних. „27 августа, в 1.59 ч. поступило сообщение о том, что в Шимкайчай, на ул. Рамибес, в доме было обнаружено тело мужчины (1953 г.р.) с колотыми ранами. Подозреваемые: несовершеннолетние 2007 и 2008 г.р. Они были задержаны. Начато расследование по факту убийства. Один из подозреваемых уже попадал в поле зрения полиции. Больше ничего комментировать не можем, чтобы не нанести вреда расследованию“, – сказала представитель Главного комиссариата полиции Мариямпольского округа Гинтаре Навицкайте журналистам Jurbarko šviesa.