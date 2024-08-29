Ремонт железной дороги внесет изменения в расписание движения поездов. Почему Elron не всегда подает замещающие автобусы?

„Ограничения, обусловленные ремонтом отрезка Лагеди — Раазику, несколько увеличат время в пути“, — сказала коммерческий директор компании Elron Марийс Адамберг. По большей части различия с текущим расписанием невелеки, в основном в пределах 5-10 минут. „Поскольку ремонтные работы также будут вестись на отрезке Тамсалу — Тарту, пассажирам, следующим в направлении Тарту, придется пользоваться в течение шести дней сентября на этом участке замещающими автобусами“, — добавила Адамберг. Изменения коснутся также и времени отправления двух утренних рейсов Пяэскюла — Таллинн , которые будут отправляться на несколько минут раньше.

В то же время издание Ärileht поинтересовалось, как железнодорожная компания планирует обеспечить, чтобы замещающие автобусы оперативно возили людей до места назначения не только при плановых работах, но и в случае непредвиденных поломок инфраструктуры. Как это случилось в прошлую пятницу, 23 августа, когда в ходе ремонтных работ в Табивере был перебит электрический кабель, обеспечивающий движение поездов, в результате чего пассажиры рейса Таллинн — Тарту прибыли в пункт названия на несколько часов позже запланированного.