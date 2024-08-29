Ремонт железной дороги внесет изменения в расписание движения поездов. Почему Elron не всегда подает замещающие автобусы?
Через полторы недели, с 9 сентября, в связи с ремонтом железной дороги изменится расписание движения поездов в направлении Аэгвийду, Раквере, Нарвы, Тарту, Валга, Койдула/Пиуза. На маршруте Таллинн — Тарту пассажирам придется в течение шести сентябрьских дней пользоваться на участке Тамсалу — Тарту замещающими автобусами.
„Ограничения, обусловленные ремонтом отрезка Лагеди — Раазику, несколько увеличат время в пути“, — сказала коммерческий директор компании Elron Марийс Адамберг. По большей части различия с текущим расписанием невелеки, в основном в пределах 5-10 минут. „Поскольку ремонтные работы также будут вестись на отрезке Тамсалу — Тарту, пассажирам, следующим в направлении Тарту, придется пользоваться в течение шести дней сентября на этом участке замещающими автобусами“, — добавила Адамберг. Изменения коснутся также и времени отправления двух утренних рейсов Пяэскюла — Таллинн, которые будут отправляться на несколько минут раньше.