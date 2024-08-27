Непартийное поведение: нарвского активиста Михаила Паншина исключили из Центристской партии единогласно

По поводу поддержки Марии Юферевой-Скуратовски Паншин сказал, что это была личная поддержка, а не политическая. Он продолжит высказывать свое мнение в онлайн-пространстве. „Я останусь самим собой, а Центристской партии желаю добиться поставленных целей и всех благ“, - сказал Паншин RusDelfi.

Ранее Михаил Паншин написал в своем профиле в фейсбуке, что он сожалеет о таком решении руководителей партии. „До последнего надеялся, что с приходом нового руководителя в Нарве, в округе, я, как член правления смогу работать эффективнее на благо города и партии с новой командой“, - писал бывший центрист. Он состоял в партии с марта 2021 года.

На заседании возникли споры, несколько членов партии выступили в поддержку активиста, например, Анастасия Куклина, но проголосовали все единогласно за исключение Паншина из рядов партии.

Андрус Тамм, заместитель Председателя правления Нарвского округа, пояснил, что Михаил Паншин постоянно вредил имиджу Центристской партии в социальных сетях и публично оскорблял Председателя партии, членов правления округа и других однопартийцев, которые были ему неприятны. „Мы предоставим это решение Центральному бюро“, - сказал Тамм.

Тармо Таммисте, Председатель правления Нарвского округа, добавил, что это верное решение. „Есть красные линии, он перешел их, - сказал центрист. - Ничего не поделаешь, он сам создал эту ситуацию, почему-то он считает, что все вокруг не правы, а только он один делает все правильно. Теперь у него есть свобода делать так, как он хочет, его ничто с нами не связывает, пусть он сам за себя и за свои слова отвечает, теперь его мнение не будут связывать с нашим партийным мнением“.

Михаил Паншин известен в Нарве как блогер, который активно ведет группу в социальных сетях, а также как организатор или инициатор различных акций протеста и пикетов. Например, за отставку Каи Каллас, за отстаивание интересов Солдинской школы.