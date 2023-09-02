ВИДЕО И ФОТО | "Это беспредел“: почему в Нарве решили отправить в отставку Каю Каллас(41)
2 сентября в Нарве провели пикет за отставку премьер-министра Каи Каллас. В сквере у Петровской площади собралось чуть больше 100 человек. Организаторы предоставили возможность всем желающим со сцены высказать свое мнение. Выступили несколько нарвитян и представители центристской партии: организатор пикета Михаил Паншин, депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски.
Основные лозунги, которые можно было прочитать на плакатах: „Муж и жена - одна...“, „Нет автоналогу“, „Кая Каллас, народ вам не доверяет“. Пришедшие на пикет были солидарны в мнении, что Каю Каллас следует отправить в отставку. Мария Юферева-Скуратовски сказала, что премьер-министр сама должна принять это решение, что раньше у нее был имидж белой принцессы войны, она имела право рассуждать о моральном компасе, осуждать эстонские фирмы, которые ведут бизнес с Россией, а теперь для партии реформ будет лучше, если Кая Каллас уйдет сама, не дожидаясь, когда ей выдвинут вотум недоверия. По словам Марии, только лишь голосами оппозиции этого не сделать, так как за его принятие не хватит голосов, но будет совсем не красивая история, если к этому вотуму присоединятся коллеги Каллас по партии, для которых она стала обузой.
Мария Юферева-Скуратовски добавила: „Я считаю, что Эстония понесла огромные репутационные потери в глазах мировой общественности, потому что про этот скандал пишут все зарубежные СМИ“.
Когда одна женщина, случайно зашедшая на пикет, выразила противоположное мнение - в поддержку премьер-министра - это спровоцировало эмоциональный разговор среди участников пикета. Женщину старались переубедить, говоря, что жизнь в Эстонии стала хуже после прихода к власти Каллас.
„Я за отставку, потому что это не первая ложь, что она не знала, что муж у нее торгует с Россией, первая - когда она сказала, что никакого повышения налогов не будет, - сказала RusDelfi Вероника, до этого выступавшая со сцены. - С таким правительством далеко не уедешь“.
„Мы возмущены происходящим, это уже не в какие рамки не лезет“, - поделилась своим видением происходящего Валерия. „Цены в магазинах выше, чем в Англии, при зарплате в 2-3 раза ниже, - добавила ее дочь Полина, которая несколько месяцев назад вернулась из Англии, где прожила 9 лет. - Раньше сюда приходили россияне, тратили здесь деньги, а теперь - все“. Валерия, ее мама, имеет небольшой бизнес в одном из торговых центров Нарвы, после того, как не стало российского туризма, она оказалась на грани выживания. „Туризм - это было все для нас, россияне спасали экономику Нарвы, всей стране запретили иметь какие-то отношения с Россией, а правительство...его это не касается“, - возмущается Полина.
„Принципиальный вопрос в том, что такие политики не должны возглавлять государство“, - сказала Инна. „Вранье - это не основа человеческих отношений между государством, которое является слугой народа, и народом“, - добавила Валентина.
„Меня беспокоит поднятие цен на тепло и автоналог, непонятно, как народ будет выживать, - ответил на вопрос „почему он сегодня здесь, на пикете“ Денис. - Я за отставку, жена не может быть не в курсе, чем занимается муж“.
„В период, когда идет война - это недопустимо, после такого скандала Каллас должна покинуть свой пост, но тем не менее я поддерживаю действующую коалицию“, - высказал свое мнение молодой человек Андрей.
По мнению организатора пикета Михаила Паншина, именно политика вранья Каи Каллас привела к бедности население страны. „Большинство проблем Эстонии - из-за введенных санкций, а ее муж зарабатывает деньги для своей семьи на бизнесе с Россией", - уточнил Михаил Паншин. Он в целом доволен, как проходит пикет. Ожидалось, что на него соберется более 300 человек, но пришло меньше, тем не менее, на его взгляд, это хорошо, потому что каждый смог высказать свое мнение. Примерно через час народ стал расходиться с пикета.
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