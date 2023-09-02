ВИДЕО И ФОТО | "Это беспредел“: почему в Нарве решили отправить в отставку Каю Каллас

Основные лозунги, которые можно было прочитать на плакатах: „Муж и жена - одна...“, „Нет автоналогу“, „Кая Каллас, народ вам не доверяет“. Пришедшие на пикет были солидарны в мнении, что Каю Каллас следует отправить в отставку. Мария Юферева-Скуратовски сказала, что премьер-министр сама должна принять это решение, что раньше у нее был имидж белой принцессы войны, она имела право рассуждать о моральном компасе, осуждать эстонские фирмы, которые ведут бизнес с Россией, а теперь для партии реформ будет лучше, если Кая Каллас уйдет сама, не дожидаясь, когда ей выдвинут вотум недоверия. По словам Марии, только лишь голосами оппозиции этого не сделать, так как за его принятие не хватит голосов, но будет совсем не красивая история, если к этому вотуму присоединятся коллеги Каллас по партии, для которых она стала обузой.

Мария Юферева-Скуратовски добавила: „Я считаю, что Эстония понесла огромные репутационные потери в глазах мировой общественности, потому что про этот скандал пишут все зарубежные СМИ“.

Когда одна женщина, случайно зашедшая на пикет, выразила противоположное мнение - в поддержку премьер-министра - это спровоцировало эмоциональный разговор среди участников пикета. Женщину старались переубедить, говоря, что жизнь в Эстонии стала хуже после прихода к власти Каллас.

„Я за отставку, потому что это не первая ложь, что она не знала, что муж у нее торгует с Россией, первая - когда она сказала, что никакого повышения налогов не будет, - сказала RusDelfi Вероника, до этого выступавшая со сцены. - С таким правительством далеко не уедешь“.