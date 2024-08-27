Стартуют последние в этом году курсы эстонского языка для получателей временной защиты

Для получивших временную защиту открыто порядка 600 мест, которые в этом году последние. Для переселенцев, получивших международную защиту, открыто порядка 100 мест.

Переселенцам из Украины следует пройти курсы эстонского языка соответственно своему правовому статусу. На данный момент на курсах для переселенцев, получивших временную защиту, открыто порядка 600 мест: около 250 мест на уровне А1, 70 мест на уровне А2 и 300 мест на уровне В1. В то же время на курсах для получивших международную защиту открыто порядка 100 мест на уровнях А2 и В1, к которым осенью добавится около 1800 мест на уровне А1. Занятия проводятся в группах как онлайн, так и в Таллинне, Кейла, Пярну, Тарту, Нарве и Йыхви.

„Мы приглашаем всех переселенцев из Украины бесплатно изучать эстонский язык, — сказала руководитель сферы адаптации Фонда интеграции Бритта Сакс. — Помимо базовых курсов, мы также рады предложить обучение на уровне B1, который необходим для трудоустройства на многие должности и помогает еще лучше освоиться в Эстонии“.

Ссылку для регистрации на курсы, а также подробную информацию о них можно найти на сайте Фонда интеграции https://integratsioon.ee/ru/eestikeel. Регистрация на курсы закрывается по мере заполнения учебных групп.

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