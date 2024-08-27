27.08.2024, 20:56
ВИДЕО | Цахкна и Сиккут: на горизонте — восстановление экономического роста, но впереди большие сокращения(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня (27.08) правительство собралось в Доме Стенбока на переговоры по бюджету, в ходе которых предстоит найти статьи, в которых будут сделаны сокращения, также будет обсуждена налоговая тематика. Министр здравоохранения Рийна Сиккут и министр иностранных дел Маргус Цахкна сказали порталу Delfi, что экономика начинает потихоньку расти, но эффект от этого может проявиться нескоро.
Государственный бюджет на 2025 год, ключевыми словами которого являются сокращения и повышение налогов, правительство должно подготовить к концу сентября.
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