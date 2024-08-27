ВИДЕО | Цахкна и Сиккут: на горизонте — восстановление экономического роста, но впереди большие сокращения

Как сказал Цахкна, экономика потихоньку опять начала расти, но это не такой рост, по поводу которого можно радоваться. „Война требует своего. Мы должны делать инвестиции в государственную оборону, а это означает дополнительное бремя в виде налогов, но есть договоренности, что это пойдет на нашу безопасность“, - сказал он.