Госканцелярия собирается нанять двух специалистов по контрпропаганде

Упомянутые специалисты будут задействованы в сфере стратегической коммуникации. С их помощью, согласно описанию, будут развивать возможности цифровой защиты и предотвращения распространения дезинформации.

Из запрошенных средств 28 000 евро составят расходы на заработную плату двух сотрудников, которых пока ищут, 90 000 евро - расходы на обучение экспертов, 15 000 евро - на развитие потенциала партнерских сетей и 12 385 евро - на программное обеспечение и технические решения.

„Виртуальное информационное пространство становится все шире и интенсивнее. Туда все чаще перебрасываются дестабилизирующие общество действия влияния, которые сложно выявить и, судя по опыту других стран, зачастую они приходят из-за границы. В виртуальном информационном пространстве постоянно проходят кампании влияния, с помощью которых пытаются поляризовать эстонское общество, снизить сплоченность и посеять взаимное недоверие. Целью Государственной канцелярии является создание, поддержание и развитие возможностей мониторинга и анализа виртуального информационного пространства с целью выявления структурных фишинговых кампаний, фальшивых личностей и сетей, а также вредоносного контента“, - объясняют в Государственной канцелярии необходимость приема новых сотроудников.

По данным Госканцелярии, для достижения цели необходимо подготовить специалистов, приобрести техническое оборудование и привлечь сеть волонтеров.

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