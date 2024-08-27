На границе с Эстонией задержали гражданина Германии, который вез в Россию контрабанду почти на 900 тысяч евро. Эстонская сторона информацию опровергает

„Стоимость партии превышает 90 млн рублей (883 444 евро). Товар пытался провезти в автодоме 58-летний гражданин Германии. В [декларации] он указал только транспортное средство“, - отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, после сканирования машины с помощью специального оборудования инспекторы заметили металлические прямоугольные брикеты. Слитки меньшего размера также были обнаружены в багаже среди личных вещей. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 1 млн рублей (9 816 евро). Общий вес партии составил 13 кг.