28.08.2024, 08:35
Женщину с депрессией, которая дважды вызывала скорую помощь, не отвезли в больницу. „Теперь мамы больше нет“(24)
Никто не хочет брать на себя ответственность: психиатрическая клиника винит работников скорой помощи, а те в свою очередь говорят, что следовали указаниям врача.
Женщине за шестьдесят, у которой было трое детей и шестеро внуков, диагностировали депрессию. Она долго не понимала, что больна, и отрицала, что ей нужна помощь. Однако по инициативе и при поддержке членов семьи она дважды проходила курс лечения в психиатрической клинике Северо-Эстонской региональной больницы. Лечение дало положительные результаты, и ситуация на некоторое время стабилизировалась. „Пребывание в больнице и лечение, которое она там получила, заметно ей помогли“, - подтверждает ее дочь.
Уже заказано?