28.08.2024, 12:55
Департамент здоровья: основная проблема - длительность кишечной инфекции у детей, купавшихся у „Русалки“
В воскресенье пляж у „Русалки“ был полон, несмотря на предупреждение
ФОТО: | Delfi Meedia
В середине августа Департамент здоровья предупредил, что вода на Инглиранд - пляже у „Русалки“ - загрязнена фекальными бактериями и 15 детей были госпитализированы после купания. Какова ситуация на пляже сейчас?
Как сказала Delfi Тийа Лухт, руководитель северного регионального отделения Департамента здоровья, купаться у „Русалки“ по-прежнему нежелательно, так как это неофициальный пляж, состояние которого контролируется.
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