Департамент здоровья: основная проблема - длительность кишечной инфекции у детей, купавшихся у „Русалки“

Как сказала Delfi Тийа Лухт, руководитель северного регионального отделения Департамента здоровья, купаться у „Русалки“ по-прежнему нежелательно, так как это неофициальный пляж, состояние которого контролируется.

„Пробы, взятые Департаментом здоровья, больше не выявили превышения нормы по патогенам. Но пробы брались через две недели после того, как были выявлены первые случаи заболевания, и за это время не было сильных дождей, которые могли бы принести в море еще большее загрязнение“, - сказала Лухт.