Новости Эстонии
28.08.2024, 12:55

Департамент здоровья: основная проблема - длительность кишечной инфекции у детей, купавшихся у „Русалки“

 
В воскресенье пляж у „Русалки“ был полон, несмотря на предупреждение
Инглиранд - пляж у „Русалки“. 25.08.2024 „Купание опасно для здоровья“.
Инглиранд - пляж у „Русалки“. 25.08.2024 „Купание опасно для здоровья“.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В середине августа Департамент здоровья предупредил, что вода на Инглиранд - пляже у „Русалки“ - загрязнена фекальными бактериями и 15 детей были госпитализированы после купания. Какова ситуация на пляже сейчас?

Как сказала Delfi Тийа Лухт, руководитель северного регионального отделения Департамента здоровья, купаться у „Русалки“ по-прежнему нежелательно, так как это неофициальный пляж, состояние которого контролируется.

„Пробы, взятые Департаментом здоровья, больше не выявили превышения нормы по патогенам. Но пробы брались через две недели после того, как были выявлены первые случаи заболевания, и за это время не было сильных дождей, которые могли бы принести в море еще большее загрязнение“, - сказала Лухт.

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