ФОТО | Убит 59-летний мужчина. Подозреваемые - двое подростков

По словам начальника Пярнуского отделения полиции Юлара Кютта, полиция работала по горячим следам всю ночь, в понедельник удалось установить личности молодых людей, подозреваемых в убийстве, и вечером их задержать.

„Следователи собирали информацию, просматривали записи с камер наблюдения и беседовали с возможными свидетелями. В ходе уголовного разбирательства мы выясним, какие у них были мотивы и в какой степени они знали жертву“, - сказал Кютт.

По предварительным данным, 59-летний мужчина скончался от травм, полученных в результате избиения. Тело было обнаружено в воскресенье около 17.30 в доме жертвы. В понедельник вечером в Пярну полиция задержала подозреваемых в убийстве молодых людей 16-ти и 15-ти лет. Оба юноши ранее уже имели проблемы с законом в связи с правонарушениями, а в отношении одного из них в прошлом году было возбуждено уголовное дело за насилие.

Юлар Кютт отметил, что полиция всегда серьезно реагирует на случаи насилия с участием молодых людей.

„Цель полиции — прежде всего поставить молодых людей на правильный путь, чтобы предотвратить правонарушения в будущем. В данном случае у одного молодого человека ранее уже был случай, связанный с насилием, но, насколько известно полиции, рецидивов не было. В ходе следствия мы выясним, что сейчас привело к инциденту с такими серьезными последствиями“, - сказал начальник Пярнуского отделения полиции.

По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Тоомаса Койтмяэ, подозреваемые сейчас под стражей, и в ближайшее время будет решен вопрос их ареста. „Следственные органы активно проводят процессуальные действия, чтобы выяснить, что привело к такому результату, что именно произошло на месте происшествия и что конкретно стало причиной смерти потерпевшего. По предварительной версии следствия, речь идет об эскалации конфликта, возникшего на почве личных отношений, угрозы безопасности других людей нет“, - сказал Койтмяэ.