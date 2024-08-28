Жестокое нападение в Харьюмаа. „Собака через холку прокусила овце сухожилие и дыхательную трубку!“

„Свободно бегающие по деревне собаки - привычная картина. Как уверяют сельские жители, их Мики или Джек никому не причинят вреда, побегают по деревне и вернутся домой. К сожалению, это не так“, - сказала Кейти Сярг. В понедельник одна из деревенских собак покусала ее овцу по кличке Вирсик (Персик).