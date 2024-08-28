28.08.2024, 09:10
Жестокое нападение в Харьюмаа. „Собака через холку прокусила овце сухожилие и дыхательную трубку!“(3)
Осторожно! Фотографии могут шокировать
ФОТО: | Erakokgu
В понедельник в волости Ания Харьюского уезда было совершено жестокое нападение, в ходе которого одна из деревенских собак жестоко покусала овцу по кличке Вирсик. Травмы настолько значительные, что животное находится между жизнью и смертью, пишет издание Maaleht.
„Свободно бегающие по деревне собаки - привычная картина. Как уверяют сельские жители, их Мики или Джек никому не причинят вреда, побегают по деревне и вернутся домой. К сожалению, это не так“, - сказала Кейти Сярг. В понедельник одна из деревенских собак покусала ее овцу по кличке Вирсик (Персик).
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