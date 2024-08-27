ВИДЕО | Минфин представил экономический прогноз. Лиги: повышением налогов мы новый рекорд не поставим

Согласно летнему экономическому и финансовому прогнозу, экономика вернется к росту в конце 2024 года. Удержание дефицита бюджета в пределах 3% потребует дополнительных мер.

Летний экономический и финансовый прогноз содержит базовый сценарий и сценарий с источниками покрытия по коалиционному договору, меры которого будут уточнены в ходе составления государственного бюджета на 2025 год, они необходимы для сбалансирования бюджета и соблюдения требований ЕС.

Согласно базовому сценарию, экономика вернется к росту в конце 2024 года благодаря восстановлению экспортных рынков, оживлению частного потребления и инвестиций. На это дает надежду постепенное повышение чувства уверенности и в предпринимательской среде, и у потребителей как в Эстонии, так и в соседних странах.

Политика правительства не разрушает экономику

Планируемые коалиционным соглашением меры по улучшению состояния бюджета, связанные с мерами по увеличению доходов и сокращению расходов, окажут влияние на перспективы экономического развития Эстонии. Сокращения в бюджете и налоговые изменения несколько ограничат в краткосрочной перспективе экономический рост, но в долгосрочной перспективе создадут доверие к местной финансовой и экономической среде.

„Мы должны будем повысить налоги и произвести сокращения бюджета, чтобы улучшить состояние государственных финансов. Работа по повышению устойчивости государства — это бремя для налогоплательщика, но это неизбежно“, - сказал министр финансов.

Под влиянием запланированных мер экономика вырастет в 2025 году на 2,1% и в 2026 году — на 2,7%. Точный объем мер и их детали выяснятся к концу сентября, когда правительство завершит составление госбюджета на 2025 год бюджетной стратегии на 2025-2028 годы.