ВИДЕО | Минфин представил экономический прогноз. Лиги: повышением налогов мы новый рекорд не поставим(10)
Согласно летнему экономическому и финансовому прогнозу, экономика вернется к росту в конце 2024 года. Удержание дефицита бюджета в пределах 3% потребует дополнительных мер.
Летний экономический и финансовый прогноз содержит базовый сценарий и сценарий с источниками покрытия по коалиционному договору, меры которого будут уточнены в ходе составления государственного бюджета на 2025 год, они необходимы для сбалансирования бюджета и соблюдения требований ЕС.
Согласно базовому сценарию, экономика вернется к росту в конце 2024 года благодаря восстановлению экспортных рынков, оживлению частного потребления и инвестиций. На это дает надежду постепенное повышение чувства уверенности и в предпринимательской среде, и у потребителей как в Эстонии, так и в соседних странах.
Политика правительства не разрушает экономику
Планируемые коалиционным соглашением меры по улучшению состояния бюджета, связанные с мерами по увеличению доходов и сокращению расходов, окажут влияние на перспективы экономического развития Эстонии. Сокращения в бюджете и налоговые изменения несколько ограничат в краткосрочной перспективе экономический рост, но в долгосрочной перспективе создадут доверие к местной финансовой и экономической среде.
„Мы должны будем повысить налоги и произвести сокращения бюджета, чтобы улучшить состояние государственных финансов. Работа по повышению устойчивости государства — это бремя для налогоплательщика, но это неизбежно“, - сказал министр финансов.
Под влиянием запланированных мер экономика вырастет в 2025 году на 2,1% и в 2026 году — на 2,7%. Точный объем мер и их детали выяснятся к концу сентября, когда правительство завершит составление госбюджета на 2025 год бюджетной стратегии на 2025-2028 годы.
„Прогноз роста опровергает упреки в том, что политика правительства разрушает экономику и ведет к росту цен. У нас нет альтернативы ограничению государственных заимствований и замене их сокращением расходов и повышением налогов. Сокращения бюджетных стимулов требуют как бюджетные правила, так и восстановление экономического роста“, - сказал министр финансов Юрген Лиги.
Согласно прогнозу, в 2024 году дефицит госбюджета сохранится на уровне 3%. Дефицит следующего года вырастет без учета мер, предусмотренных коалиционным договором, до 4,4% ВВП, но целью правительства является не увеличивать дефицит по сравнению с предыдущим годом. Долговая нагрузка правительственного сектора в этом году составит 23,3% ВВП, она достигнет к 2028 году 33,2% ВВП, если не будут приняты дополнительные меры.
Министр финансов напомнил, что в 1990-е годы налоговая нагрузка составляла более 40% ВВП. „Нынешним повышением налогов мы не поставим новый рекорд. Мы должны повысить налоги, чтобы обратить экономический спад в небольшой подъем“, - сказал Лиги.
„В данный момент самая большая проблема экономики — это спрос. У нас большие проблемы с внешним спросом. Внутренний спрос сдерживается инфляцией и неуверенностью“, — сказал начальник отдела фискальной политики Рауль Ляттемяэ.
По его словам, 70% эстонских предпринимателей говорят, что сталкиваются с проблемой спроса, и это ограничивает производство. „Наши предприниматели настроены пессимистично, мы этим выделяемся“, — заметил он и добавил, что восстановление экономики началась не так быстро, как надеялись весной.
Руководитель службы государственных финансов Минфина Кадри Клаос обратила внимание на то, что повышение налогов не является самоцелью, его целью является продолжение представления государственных услуг гражданам. Она отметила, что дефицит средств в Кассе здоровья очень велик. „Нужно подумать, как с этим справиться“, — сказала Клаос.
Ознакомиться с летним экономическим и финансовым прогнозом можно здесь (на эст. яз.).
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