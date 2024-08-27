ВИДЕО | Мужчины дерутся у входа на погранпункт, а полицейский их не разнимает. Почему так?

RusDelfi попросил PPA прокомментировать, в каких ситуациях их сотрудники вмешиваются в конфликты, а в каких нет.

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„На этом видео запечатлена лишь часть инцидента, произошедшего на Петровской площади на прошлой неделе, - комментирует руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва. - Представители пограничной службы получили сообщение о том, что в очереди назревает конфликт, после чего один из сотрудников вышел на Петровскую площадь, чтобы оценить ситуацию“.

По словам Марека Лийва, исходя из требований тактики безопасности, по которым сотрудник PPA не должен действовать в одиночку в таких ситуациях, было вызвано подкрепление. „Двое сотрудников пограничной службы разняли участников драки, никто из ее участников не получил телесных повреждений, с ними провели беседу и напомнили правила поведения в общественном пространстве“, - пояснил руководитель Нарвского погранпункта.

Он добавил, что сотрудники пограничного пункта не вмешиваются в формирование очереди перед погранпунктом, однако, если они видят конфликтную ситуацию и нарушение общественного порядка, то вмешиваются.

„Мы также призываем всех свидетелей подобных нарушений сообщать об этом на номер 112. И напоминаем, что Департамент полиции и погранохраны никому не рекомендует посещать Россию“, - сказал Лийва.

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