ВИДЕО | „Благодаря фуре я избежал удара“. Безумный обгон мог бы закончиться трагически

Автомобильный видеорегистратор читателя запечатлел происходящее вечером в воскресенье на шоссе Таллинн — Пярну.

„Это жесть. Благодаря этому грузовику я сам избежал реальной аварии“, - добавил водитель.

Несмотря на печальные новости с дорог Эстонии, подобные опасные маневры по-прежнему частое явления на наших трассах. Закон о дорожном движении (статья 51) гласит, что:

Прежде, чем начать обгон, водитель должен убедиться, что:

1) ни один из следующих за ним водителей транспортных средств не начал обгонять его;

2) водитель движущегося по той же полосе впереди транспортного средства не подал

сигнал о повороте налево;

3) совершение обгона не представляет опасности и не создает помех для других

участников дорожного движения;

4) полоса движения, на которую перестраивается водитель, свободна на

достаточном для обгона расстоянии;

5) относительная скорость обгоняемого транспортного средства позволяет совершить

обгон за достаточно короткий промежуток времени;

6) он сможет перестроиться обратно, не создавая опасности и помех для водителя

обгоняемого транспортного средства.

Если во время совершения обгона обнаружится препятствие или опасность, которую водитель не мог предвидеть или не сумел правильно оценить до начала обгона, то обгон следует прекратить.

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