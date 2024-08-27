22 000 предприятий Эстонии не представили анализ рисков рабочей среды(2)
На этой неделе Инспекция труда отправит электронные письма более чем 22 000 микропредприятиям, которые еще не представили анализ рисков рабочей среды, обязательный для каждого предприятия, в котором есть хотя бы один работник. Более 90% малых, средних и крупных предприятий заполнили анализ рисков и загрузили его в среду самообслуживания Инспекции труда, и только 40% микропредприятий с численностью сотрудников менее 10 человек сделали это.
„Большинство действующих в Эстонии предприятий, то есть 83%, являются микропредприятиями. На этой неделе мы отправим электронные письма более чем 22 000 микропредприятий с целью напомнить им об обязанности заполнения анализа рисков рабочей среды. Также мы объясним, что это не пустая бюрократия, а какую выгоду получат сами предприниматели и их сотрудники от заполнения необходимого документа и продумывания рисков, связанных с рабочей средой“, – обосновала необходимость отправки электронных писем генеральный директор Инспекции труда Кайре Саареп. „Мы обратили внимание на микропредприятия, поскольку из-за незнания или нехватки ресурсов 60% из них не заполнили обязательный анализ рисков“, – прокомментировала Саареп.
„Обеспечение безопасной рабочей среды и забота о своей рабочей семье является и должно быть приоритетом для предпринимателей. На небольших предприятиях, где маленький коллектив, несчастные случаи могут привести к более серьезным простоям и беспокойствам, потому что в случае микропредприятия зачастую невозможно сразу найти замену“, – добавила Саареп.
В 2023 году 12% всех несчастных случаев на рабочем месте произошло на микропредприятиях. Больше всего несчастных случаев на рабочем месте произошло с водителями грузовиков, строителями, ремонтными работниками, сварщиками. В прошлом году три из десяти несчастных случаев на рабочем месте со смертельным исходом произошли на микропредприятиях. „К сожалению, на предприятиях с небольшим коллективом безопасности труда уделяется не так много внимания, как на крупных. Им часто не хватает знаний о том, как предотвратить несчастные случаи и как разрешить ситуацию при несчастном случае“, – заявила Саареп, отметив, что составление анализа рисков необходимо для того, чтобы найти время и продумать, какие риски угрожают работникам.
„В Инспекции труда с 2021 года уже действует среда самообслуживания, где есть модуль, необходимый для проведения бесплатного анализа рисков. Мы создали его специально с учетом микро- и малых предприятий, чтобы им не приходилось тратить дополнительные деньги на закупку услуги, и чтобы заполнение и отправка документа были для них максимально простыми и удобными“, – пояснила Саареп.
Составление анализа рисков рабочей среды и его постоянное обновление в среде самообслуживания Инспекции труда помогает предотвратить несчастные случаи на рабочем месте. В ходе анализа рисков работодатель выясняет факторы риска рабочей среды, оценивает размер опасности и определяет меры по снижению рисков.
Информационная кампания среды самообслуживания Инспекции труда финансируется из средств Европейского социального фонда+ (ESF+) на условиях пособия (ТАТ) „Развитие рабочей среды, в которой ценятся гигиена и безопасность труда 2021-2027“.
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