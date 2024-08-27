22 000 предприятий Эстонии не представили анализ рисков рабочей среды

„Большинство действующих в Эстонии предприятий, то есть 83%, являются микропредприятиями. На этой неделе мы отправим электронные письма более чем 22 000 микропредприятий с целью напомнить им об обязанности заполнения анализа рисков рабочей среды. Также мы объясним, что это не пустая бюрократия, а какую выгоду получат сами предприниматели и их сотрудники от заполнения необходимого документа и продумывания рисков, связанных с рабочей средой“, – обосновала необходимость отправки электронных писем генеральный директор Инспекции труда Кайре Саареп. „Мы обратили внимание на микропредприятия, поскольку из-за незнания или нехватки ресурсов 60% из них не заполнили обязательный анализ рисков“, – прокомментировала Саареп.

„Обеспечение безопасной рабочей среды и забота о своей рабочей семье является и должно быть приоритетом для предпринимателей. На небольших предприятиях, где маленький коллектив, несчастные случаи могут привести к более серьезным простоям и беспокойствам, потому что в случае микропредприятия зачастую невозможно сразу найти замену“, – добавила Саареп.

В 2023 году 12% всех несчастных случаев на рабочем месте произошло на микропредприятиях. Больше всего несчастных случаев на рабочем месте произошло с водителями грузовиков, строителями, ремонтными работниками, сварщиками. В прошлом году три из десяти несчастных случаев на рабочем месте со смертельным исходом произошли на микропредприятиях. „К сожалению, на предприятиях с небольшим коллективом безопасности труда уделяется не так много внимания, как на крупных. Им часто не хватает знаний о том, как предотвратить несчастные случаи и как разрешить ситуацию при несчастном случае“, – заявила Саареп, отметив, что составление анализа рисков необходимо для того, чтобы найти время и продумать, какие риски угрожают работникам.