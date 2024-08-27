Экономика
27.08.2024, 12:55

22 000 предприятий Эстонии не представили анализ рисков рабочей среды

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ФОТО: Tööinspektsioon

На этой неделе Инспекция труда отправит электронные письма более чем 22 000 микропредприятиям, которые еще не представили анализ рисков рабочей среды, обязательный для каждого предприятия, в котором есть хотя бы один работник. Более 90% малых, средних и крупных предприятий заполнили анализ рисков и загрузили его в среду самообслуживания Инспекции труда, и только 40% микропредприятий с численностью сотрудников менее 10 человек сделали это.

„Большинство действующих в Эстонии предприятий, то есть 83%, являются микропредприятиями. На этой неделе мы отправим электронные письма более чем 22 000 микропредприятий с целью напомнить им об обязанности заполнения анализа рисков рабочей среды. Также мы объясним, что это не пустая бюрократия, а какую выгоду получат сами предприниматели и их сотрудники от заполнения необходимого документа и продумывания рисков, связанных с рабочей средой“, – обосновала необходимость отправки электронных писем генеральный директор Инспекции труда Кайре Саареп. „Мы обратили внимание на микропредприятия, поскольку из-за незнания или нехватки ресурсов 60% из них не заполнили обязательный анализ рисков“, – прокомментировала Саареп.

„Обеспечение безопасной рабочей среды и забота о своей рабочей семье является и должно быть приоритетом для предпринимателей. На небольших предприятиях, где маленький коллектив, несчастные случаи могут привести к более серьезным простоям и беспокойствам, потому что в случае микропредприятия зачастую невозможно сразу найти замену“, – добавила Саареп.

В 2023 году 12% всех несчастных случаев на рабочем месте произошло на микропредприятиях. Больше всего несчастных случаев на рабочем месте произошло с водителями грузовиков, строителями, ремонтными работниками, сварщиками. В прошлом году три из десяти несчастных случаев на рабочем месте со смертельным исходом произошли на микропредприятиях. „К сожалению, на предприятиях с небольшим коллективом безопасности труда уделяется не так много внимания, как на крупных. Им часто не хватает знаний о том, как предотвратить несчастные случаи и как разрешить ситуацию при несчастном случае“, – заявила Саареп, отметив, что составление анализа рисков необходимо для того, чтобы найти время и продумать, какие риски угрожают работникам.

„В Инспекции труда с 2021 года уже действует среда самообслуживания, где есть модуль, необходимый для проведения бесплатного анализа рисков. Мы создали его специально с учетом микро- и малых предприятий, чтобы им не приходилось тратить дополнительные деньги на закупку услуги, и чтобы заполнение и отправка документа были для них максимально простыми и удобными“, – пояснила Саареп.

Составление анализа рисков рабочей среды и его постоянное обновление в среде самообслуживания Инспекции труда помогает предотвратить несчастные случаи на рабочем месте. В ходе анализа рисков работодатель выясняет факторы риска рабочей среды, оценивает размер опасности и определяет меры по снижению рисков.

Информационная кампания среды самообслуживания Инспекции труда финансируется из средств Европейского социального фонда+ (ESF+) на условиях пособия (ТАТ) „Развитие рабочей среды, в которой ценятся гигиена и безопасность труда 2021-2027“.

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