ЧП и криминал
27.08.2024, 11:17

Пропавшую в Таллинне Валентину нашли при помощи дрона

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Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.
ФОТО: Anni Õnneleid

Вчера в полицию сообщили, что из расположенного в Таллинне Ируского дома попечения ушла 83-летняя Валентина, у которой есть трудности с передвижением.

Женщина сказала соседу по комнате, что идет домой, но в Таллинне она самостоятельно не ориентируется. Поэтому у близких были основания считать, что ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Позднее полиция сообщила, что Валентину нашли при помощи полицейского дрона на пустыре. Женщина жива, и скорая помощь осмотрит ее.

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