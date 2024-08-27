27.08.2024, 11:17
Пропавшую в Таллинне Валентину нашли при помощи дрона(4)
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Вчера в полицию сообщили, что из расположенного в Таллинне Ируского дома попечения ушла 83-летняя Валентина, у которой есть трудности с передвижением.
Женщина сказала соседу по комнате, что идет домой, но в Таллинне она самостоятельно не ориентируется. Поэтому у близких были основания считать, что ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.
Позднее полиция сообщила, что Валентину нашли при помощи полицейского дрона на пустыре. Женщина жива, и скорая помощь осмотрит ее.
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