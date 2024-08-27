Женщина, получившая ножевые ранения в Ласнамяэ: теперь в темное время я из дома не выхожу

Присутствовавшая в зале суда Теэле вспомнила ужасные события, которые ей пришлось пережить тем вечером. После девяти часов вечера она вышла из своего многоквартирного дома, чтобы выбросить мусор. Территория около закрытой площадки с мусорными контейнерами была хорошо освещена. Однако на самом домике был замок, который никак не открывался. „Мне пришлось поворачивать ключ туда и обратно до тех пор, пока замок не открылся“, - сказала Теэле, по словам которой на то, чтобы открыть дверь, ушло от пяти до десяти минут.