Женщина, получившая ножевые ранения в Ласнамяэ: теперь в темное время я из дома не выхожу

Выслушав обвинение, Мари Лийс Халлик признала себя виновной.
ФОТО: Tiit Blaat| Delfi Meedia
В понедельник, 26 августа, по обвинению в покушении на убийство перед судом предстала Мари Лийс Халлик, которая в феврале в столичном районе Ласнамяэ пять раз ударила ножом в спину незнакомого человека. Халлик признала свою вину, суд пока решает, как квалифицировать ее деяние.
Вечером 5 февраля 53-летняя Теэле (имя изменено - ред.) выносила мусор, когда совершенно незнакомая ей Мари Лийс Халлик ударила ее пять раз ножом в спину. Нападение остановил вмешавшийся прохожий, который сам получил травму в ходе потасовки.
Присутствовавшая в зале суда Теэле вспомнила ужасные события, которые ей пришлось пережить тем вечером. После девяти часов вечера она вышла из своего многоквартирного дома, чтобы выбросить мусор. Территория около закрытой площадки с мусорными контейнерами была хорошо освещена. Однако на самом домике был замок, который никак не открывался. „Мне пришлось поворачивать ключ туда и обратно до тех пор, пока замок не открылся“, - сказала Теэле, по словам которой на то, чтобы открыть дверь, ушло от пяти до десяти минут.