Центристская партия инициирует вотум недоверия Евгению Осиновскому(8)
Фракция Центристской партии Таллиннского городского собрания готовится выразить вотум недоверия мэру Таллинна Евгению Осиновскому, поскольку покупка здания для частной школы по адресу Ауна, 6, где учатся и ранее учились дети нескольких членов городской управы от Социал-демократической партии, является примером особого отношения к одной конкретной школе. Центристская партия подчеркивает, что основная задача города – поддержка муниципальных школ, но если цель состоит в поддержке частных школ, это следует делать на основе единых правил. Центристы ожидают присоединения к вотуму недоверия депутатов EKRE, а также надеются на поддержку партии Isamaa.
Депутат фракции Центристской партии Таллиннского горсобрания и председатель ревизионной комиссии Мануэла Пихлап заявила, что, помимо депутатов оппозиции, центристы также надеются на поддержку партии Isamaa, которая до сих пор демонстрировала принципиальность в вопросах коррупции. „У депутатов Таллиннского городского собрания теперь есть отличная возможность на деле показать, что коррупции нет места в управлении столицей“, – сказала Пихлап.
„Мэр Евгений Осиновский в начале своего срока за городские деньги занялся покупкой школьного здания для частной школы, где учатся его дети, а также дети вице-мэра Мадле Липпус. В то же время город не стал выкупать здание принадлежащей ему муниципальной основной школы Каламая, несмотря на ранее принятые планы по решению вопроса с этим зданием“, – добавила Пихлап.
„В Таллинне есть много муниципальных школ, которые нуждаются в инвестициях, но, похоже, им придется еще подождать. Однако представители горуправы от Социал-демократической партии обеспечили, чтобы частное учебное заведение Avatud kool („Открытая школа“) могло продолжить свою деятельность за счет средств городских налогоплательщиков“, – продолжила Пихлап, добавив, что если цель заключается в поддержке частных школ, то это должно происходить на основе единых правил для всех, а не путем выбора школ, которые важны для членов городской администрации.
„Поскольку принятые решения указывают на особое отношение к одной школе и предоставляют ей необоснованные преимущества, ограничивая возможности других, можно сделать вывод, что столичный мэр Евгений Осиновский использует общественные средства в личных интересах“, – заявила Мануэла Пихлап.
„Призываю всех депутатов, а в первую очередь политиков партии Isamaa, твердо и смело отстаивать свои ценности и четко заявить, что коррупции нет места в управлении городом. Интересы города не должны отходить на второй план, а власть не должна использоваться для реализации личных проектов. Уважаемые депутаты от Isamaa, сейчас самое время защитить эти ценности“, – сообщила Пихлап, призвав депутатов найти в себе смелость и моральный компас, чтобы выразить вотум недоверия мэру Таллинна.