Центристская партия инициирует вотум недоверия Евгению Осиновскому

Депутат фракции Центристской партии Таллиннского горсобрания и председатель ревизионной комиссии Мануэла Пихлап заявила, что, помимо депутатов оппозиции, центристы также надеются на поддержку партии Isamaa, которая до сих пор демонстрировала принципиальность в вопросах коррупции. „У депутатов Таллиннского городского собрания теперь есть отличная возможность на деле показать, что коррупции нет места в управлении столицей“, – сказала Пихлап.

„Мэр Евгений Осиновский в начале своего срока за городские деньги занялся покупкой школьного здания для частной школы, где учатся его дети, а также дети вице-мэра Мадле Липпус. В то же время город не стал выкупать здание принадлежащей ему муниципальной основной школы Каламая, несмотря на ранее принятые планы по решению вопроса с этим зданием“, – добавила Пихлап.

„В Таллинне есть много муниципальных школ, которые нуждаются в инвестициях, но, похоже, им придется еще подождать. Однако представители горуправы от Социал-демократической партии обеспечили, чтобы частное учебное заведение Avatud kool („Открытая школа“) могло продолжить свою деятельность за счет средств городских налогоплательщиков“, – продолжила Пихлап, добавив, что если цель заключается в поддержке частных школ, то это должно происходить на основе единых правил для всех, а не путем выбора школ, которые важны для членов городской администрации.

„Поскольку принятые решения указывают на особое отношение к одной школе и предоставляют ей необоснованные преимущества, ограничивая возможности других, можно сделать вывод, что столичный мэр Евгений Осиновский использует общественные средства в личных интересах“, – заявила Мануэла Пихлап.