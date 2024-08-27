Новости Эстонии
27.08.2024, 10:36

Центристская партия инициирует вотум недоверия Евгению Осиновскому

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Raekoja platsil avati Eesti õpilasmaleva malevasuvi
Raekoja platsil avati Eesti õpilasmaleva malevasuvi
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Фракция Центристской партии Таллиннского городского собрания готовится выразить вотум недоверия мэру Таллинна Евгению Осиновскому, поскольку покупка здания для частной школы по адресу Ауна, 6, где учатся и ранее учились дети нескольких членов городской управы от Социал-демократической партии, является примером особого отношения к одной конкретной школе. Центристская партия подчеркивает, что основная задача города – поддержка муниципальных школ, но если цель состоит в поддержке частных школ, это следует делать на основе единых правил. Центристы ожидают присоединения к вотуму недоверия депутатов EKRE, а также надеются на поддержку партии Isamaa.

Депутат фракции Центристской партии Таллиннского горсобрания и председатель ревизионной комиссии Мануэла Пихлап заявила, что, помимо депутатов оппозиции, центристы также надеются на поддержку партии Isamaa, которая до сих пор демонстрировала принципиальность в вопросах коррупции. „У депутатов Таллиннского городского собрания теперь есть отличная возможность на деле показать, что коррупции нет места в управлении столицей“, – сказала Пихлап.

„Мэр Евгений Осиновский в начале своего срока за городские деньги занялся покупкой школьного здания для частной школы, где учатся его дети, а также дети вице-мэра Мадле Липпус. В то же время город не стал выкупать здание принадлежащей ему муниципальной основной школы Каламая, несмотря на ранее принятые планы по решению вопроса с этим зданием“, – добавила Пихлап.

„В Таллинне есть много муниципальных школ, которые нуждаются в инвестициях, но, похоже, им придется еще подождать. Однако представители горуправы от Социал-демократической партии обеспечили, чтобы частное учебное заведение Avatud kool („Открытая школа“) могло продолжить свою деятельность за счет средств городских налогоплательщиков“, – продолжила Пихлап, добавив, что если цель заключается в поддержке частных школ, то это должно происходить на основе единых правил для всех, а не путем выбора школ, которые важны для членов городской администрации.

„Поскольку принятые решения указывают на особое отношение к одной школе и предоставляют ей необоснованные преимущества, ограничивая возможности других, можно сделать вывод, что столичный мэр Евгений Осиновский использует общественные средства в личных интересах“, – заявила Мануэла Пихлап.

„Призываю всех депутатов, а в первую очередь политиков партии Isamaa, твердо и смело отстаивать свои ценности и четко заявить, что коррупции нет места в управлении городом. Интересы города не должны отходить на второй план, а власть не должна использоваться для реализации личных проектов. Уважаемые депутаты от Isamaa, сейчас самое время защитить эти ценности“, – сообщила Пихлап, призвав депутатов найти в себе смелость и моральный компас, чтобы выразить вотум недоверия мэру Таллинна.

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