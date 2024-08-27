ФОТО | Правительству представляют экономический прогноз, который окажет огромное влияние на бюджет страны в следующем году

Представители министерства финансов представляют свежий экономический прогноз. Заседание завершится к 12 часам дня. Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) поспешит в суперминистерство, где после полудня начнется пресс-конференция по поводу данного прогноза. Помимо Лиги, на ней будут присутствовать Рауль Ляттемяэ, глава департамента фискальной политики Министерства финансов, и Кадри Клаос, глава службы государственных финансов.

По имеющимся данным, после этого правительство сегодня больше собираться не будет. Финансовые дела будут обсуждаться внутри партий. Состояние экономики и государственный бюджет на следующий год продолжат обсуждать на заседании кабинета министров в четверг днем.

Текущий прогноз станет краеугольным камнем для последующих действий. Когда новое правительство проводило свою первую пресс-конференцию во второй половине июля, премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) говорил, что на основе этого прогноза будут проведены различные сокращения и начнется подготовка пунктов государственного бюджета на следующий год.

„Финансовая ситуация в стране тяжелая, но с этим нужно разбираться. Эстонское государство не было готово к трудностям, вызванным энергетическим кризисом, коронавриусом и инвестициями в безопасность“, - заявил тогда новый министр финансов Юрген Лиги.

Планируется повысить ряд налогов, однако некоторые детали пока остаются неясными. Например, налог, касающийся предпринимательской деятельности.

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