27.08.2024, 12:16
„Мне больше не придется продавать пиво по такой высокой цене“. Отечественный производитель сменит всемирно известный пивной бар(1)
ФОТО: BrewDog Tallinn, Facebook
Действовавший в квартале Ротерманни почти семь лет пивной бар BrewDog Tallinn скоро сменит бар, представляющий пивоварню Pühaste Pruulikoda, пишет Delfi Ärileht.
„На самом деле решение о закрытии было принято уже давно, но я хотел дождаться лета и посмотреть, как будут развиваться события. Мы надеялись, что ситуация улучшится, но этого не произошло“, - сказал Рене Абель, управлявший баром по франшизе всемирно известного бренда. Туристы, по его словам, стали посещать бар реже, чем ожидалось.
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