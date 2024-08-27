„Мне больше не придется продавать пиво по такой высокой цене“. Отечественный производитель сменит всемирно известный пивной бар

„На самом деле решение о закрытии было принято уже давно, но я хотел дождаться лета и посмотреть, как будут развиваться события. Мы надеялись, что ситуация улучшится, но этого не произошло“, - сказал Рене Абель, управлявший баром по франшизе всемирно известного бренда. Туристы, по его словам, стали посещать бар реже, чем ожидалось.

Как сказал Абель, одна из основных причин, по которой закрывается бар, это - цена. Крафтовое пиво из Шотландии доставлялось в Эстонию через дистрибьютора. „Транспортировка обходится дорого, и дистрибьютор хотел получить свою долю, - сказал Абель, добавив, что предприятию приходилось платить даже тогда, когда оборот был в минусе. - В конечном счете цены на пиво стали настолько высокими, что оказались не по карману посетителям бара“.