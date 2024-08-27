ЧП и криминал
27.08.2024, 09:35

ВИДЕО | „Крутой, да? Я тебя найду в Тапа!“ Водителя Forus Takso уволили за недостойное поведение

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Водитель Forus Takso в Тапа.
Водитель Forus Takso в Тапа.
ФОТО: Ühismeedia

Фирма Forus Takso уволила водителя, который, высунувшись из окна такси, выкрикивал оскорбления в адрес молодых людей, пишет Delfi Forte.

Это произошло в городе Тапа в субботу. Водитель такси, высунувшись из окна автомобиля и не прекращая движения, кричал, обращаясь к молодым людям: „Крутой, да? Я тебя найду в Тапа! Завтра вечером заговоришь по-другому! Думаешь, я тебя не запомнил? Звони ментам!“ (нецензурные слова мы опускаем - ред.)

При этом из салона автомобиля с логотипом Forus Takso наружу был выведен эстонский флаг. Водитель, взвизгнув шинами, уехал с места происшествия.

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