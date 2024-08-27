ВИДЕО | „Крутой, да? Я тебя найду в Тапа!“ Водителя Forus Takso уволили за недостойное поведение

Это произошло в городе Тапа в субботу. Водитель такси, высунувшись из окна автомобиля и не прекращая движения, кричал, обращаясь к молодым людям: „Крутой, да? Я тебя найду в Тапа! Завтра вечером заговоришь по-другому! Думаешь, я тебя не запомнил? Звони ментам!“ (нецензурные слова мы опускаем - ред.)