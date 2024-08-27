Автомобиль BMW врезался в микроавтобус, водителя и 10-месячного ребенка доставили в больницу

Вчера в 07.04 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Кивисилла, 4. Ехавшая на велосипеде 18-летняя девушка потеряла управление и упала. Велосипедистку доставили в больницу.

В 07.52 произошло дорожное происшествие в Раквере у дома по улице Папиару, 14. 28-летний мужчина, ехавший на мотоцикле Yamaha 37IK, тормозя на большой скорости, потерял управление, упал и несколько раз перевернулся. Мотоциклист погиб на месте происшествия. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 10.52 поступило сообщение о дорожном происшествии в Таллинне у дома по Пярнускому шоссе, 236. 33-летняя женщина, находясь за рулем легкого автомобиля BMW 520D, наехала на стоявший впереди в ожидании разрешающего сигнала светофора микроавтобус Volkswagen Crafter, которым управлял 41-летний мужчина. Водителя BMW и пассажира, 10-месячного ребенка, доставили в больницу. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 11.50 поступило сообщение о дорожном происшествии на перекрестке бульвара Сыпрузе и Линну теэ. Неустановленный легковой автомобиль черного цвета сбил 13-летнего мальчика, пересекавшего пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора на велосипеде. Велосипедиста доставили в больницу. Автомобиль скрылся с места происшествия. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 17.24 поступило сообщение о дорожном происшествии в Ида-Вируском уезде в городе Нарва-Йыэсуу в деревне Тырвайыэ на Лехе теэ. 85-летний мужчина, совершая на легковом автомобиле Kia левый поворот, наехал на 54-летнюю женщину, пересекавшую дорогу на велосипеде.

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