ЧП и криминал
26.08.2024, 19:55

В понедельник пропал пожилой мужчина. Его заметил внимательный помощник полицейского и помог вернуться домой

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Delfi

Полиция в понедельник (26.08) просила помощи в установлении местонахождения 73-летнего Лео, который покинул в первой половине дня свой дом в селе Бересье (волость Сетомаа, Выруский уезд) и не вернулся.

Позже в понедельник полиция сообщила: в свое свободное время помощник полицейского заметил мужчину поблизости от села Бересье и помог ему добраться до дома.

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