В понедельник пропал пожилой мужчина. Его заметил внимательный помощник полицейского и помог вернуться домой
Иллюстративный снимок
ФОТО: Delfi
Полиция в понедельник (26.08) просила помощи в установлении местонахождения 73-летнего Лео, который покинул в первой половине дня свой дом в селе Бересье (волость Сетомаа, Выруский уезд) и не вернулся.
Позже в понедельник полиция сообщила: в свое свободное время помощник полицейского заметил мужчину поблизости от села Бересье и помог ему добраться до дома.