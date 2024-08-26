ГАЛЕРЕЯ | В Ласнамяэ открыта „Улица гостиная“

„В субботу мы открыли интересный проект под названием „Улица гостиная“ рядом с автобусной остановкой „Мустакиви“. Этот проект освежил облик одноименного микрорайона и сделал общественное пространство здесь более живым и приятным. Кроме того, проект помогает укрепить местное сообщество. В день открытия мне удалось пообщаться со многими местными жителями, и их отзывы были положительными. Новый облик микрорайона пришелся им по душе“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

„Однако уже в первые дни после открытия мы столкнулись с вандализмом. Были повреждены некоторые элементы инсталляции. Чтобы обеспечить порядок, районная управа решила расширить контракт с охранной фирмой, чтобы патрули по свободному графику несколько раз в сутки проверяли территорию. Кроме того, муниципальная полиция будет уделять этому участку больше внимания. Если этого окажется недостаточно, мы предпримем уже следующие шаги. Общественный порядок как на „Улице гостиной“, так и в районе в целом будет поддерживаться. Для этого при районной управе создана комиссия „Безопасный Ласнамяэ“. И, конечно же, большая просьба к местным жителям: относитесь к инсталляции по-доброхозяйски и, если заметите какое-либо нарушение общественного порядка, немедленно сообщите об этом в муниципальную полицию по телефону 14 410“, – подчеркнул Кирилл Клаус.

Название „Улица гостиная“ отражает цель проекта – создать общественное пространство, которое стало бы своего рода продолжением гостиной комнаты. Чтобы превратить пустовавшие до сих пор окрестности автобусной остановки Мустакиви в привлекательный и популярный объект городского пространства проектом были предусмотрены установка павильонов с уличной мебелью и малых архитектурных форм, а также озеленение.