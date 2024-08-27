„До ближайшего посольства было 1600 км“. Житель Эстонии потерял документы в такси и не мог вернуться к жене

В один из дней мужчина передвигался по Ташкенту на такси и, как ему кажется, именно тогда потерял свой кошелек, в котором находились все документы, включая карту вида на жительство в Эстонии. Этот документ подтверждает личность человека и обязателен для иностранцев, не являющихся гражданами ЕС. В поездках его нужно иметь вместе с паспортом, чтобы вернуться обратно в Эстонию.