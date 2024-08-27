27.08.2024, 07:21
„До ближайшего посольства было 1600 км“. Житель Эстонии потерял документы в такси и не мог вернуться к жене(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
Александр (53) – гражданин Узбекистана с постоянным видом на жительство в Эстонии. Здесь он живет и работает последние десять лет. Он столкнулся с серьезной проблемой во время поездки на родину. Потеря всех документов превратила его возвращение к семье в настоящее испытание.
В конце июля Александр взял отпуск, чтобы навестить мать на своей исторической родине и заодно обновить паспорт.
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