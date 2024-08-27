Новости Эстонии
27.08.2024, 07:21

„До ближайшего посольства было 1600 км“. Житель Эстонии потерял документы в такси и не мог вернуться к жене

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Возвращение в Эстонию под угрозой: как потеря документов стала серьезным барьером
Возвращение в Эстонию под угрозой: как потеря документов стала серьезным барьером
ФОТО: NINA BRIANTSEVA | Delfi Meedia

Александр (53) – гражданин Узбекистана с постоянным видом на жительство в Эстонии. Здесь он живет и работает последние десять лет. Он столкнулся с серьезной проблемой во время поездки на родину. Потеря всех документов превратила его возвращение к семье в настоящее испытание.

В конце июля Александр взял отпуск, чтобы навестить мать на своей исторической родине и заодно обновить паспорт.

В один из дней мужчина передвигался по Ташкенту на такси и, как ему кажется, именно тогда потерял свой кошелек, в котором находились все документы, включая карту вида на жительство в Эстонии. Этот документ подтверждает личность человека и обязателен для иностранцев, не являющихся гражданами ЕС. В поездках его нужно иметь вместе с паспортом, чтобы вернуться обратно в Эстонию.

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