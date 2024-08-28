Платный уездный общественный транспорт приносит незначительный доход

До конца июня 2018 года проезд в общественном транспорте по всей стране был платным, после этого на автобусах большинства уездных маршрутов стало можно было ездить бесплатно, хотя некоторые уезды решили сохранить платный проезд. Поскольку бесплатный проезд на уездных автобусных маршрутах был большой нагрузкой на госбюджет, в конце января этого года уездный общественный транспорт снова стал платным. Вот только доход от продажи билетов сейчас не сравнить с тем, что получали раньше, он сократился на несколько миллионов евро.