Платный уездный общественный транспорт приносит незначительный доход(3)
Государство, снова сделав проезд в уездном общественном транспорте платным, надеялось, что это принесет значительную экономию госбюджета. Доход от продажи билетов, полученный за первые полгода, оказался ниже, чем в прошлый раз, когда проезд в общественном транспорте по всей стране был платным. В этом году государство выиграет на продаже билетов всего 2,2 миллиона евро, пишет Delfi Ärileht.
До конца июня 2018 года проезд в общественном транспорте по всей стране был платным, после этого на автобусах большинства уездных маршрутов стало можно было ездить бесплатно, хотя некоторые уезды решили сохранить платный проезд. Поскольку бесплатный проезд на уездных автобусных маршрутах был большой нагрузкой на госбюджет, в конце января этого года уездный общественный транспорт снова стал платным. Вот только доход от продажи билетов сейчас не сравнить с тем, что получали раньше, он сократился на несколько миллионов евро.