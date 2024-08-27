27.08.2024, 08:19
ВИДЕО С ДРОНА И ФОТО | „Как гром среди ясного неба“. Здание в порту Хара рухнуло менее чем за пять секунд(5)
25 августа в первой половине дня в порту Хара (волость Куусалу, Харьюмаа) в море обрушилось музейное здание. По словам управляющего портом Тарви Велстрёма, до выходных особых проблем не было.
В прессе так много говорилось о произошедшем, что вчера в первой половине дня можно было заметить несколько человек, которые пришли просто посмотреть, что случилось. „Нет, похоже нужен бинокль“, - сказала одна женщина своему спутнику.
Уже заказано?