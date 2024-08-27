Новости Эстонии
27.08.2024, 08:19

ВИДЕО С ДРОНА И ФОТО | „Как гром среди ясного неба“. Здание в порту Хара рухнуло менее чем за пять секунд

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25 августа в первой половине дня в порту Хара (волость Куусалу, Харьюмаа) в море обрушилось музейное здание. По словам управляющего портом Тарви Велстрёма, до выходных особых проблем не было.

В прессе так много говорилось о произошедшем, что вчера в первой половине дня можно было заметить несколько человек, которые пришли просто посмотреть, что случилось. „Нет, похоже нужен бинокль“, - сказала одна женщина своему спутнику.

Издалека мало что видно. На мол не пройти — в целях безопасности натянута специальная лента. Далее — в паре сотне метров — то самое место, где раньше находилось упомянутое здание. И там тоже ленты. Если снять место происшествия с помощью дрона, то здание частично проглядывает под водой. Глубина в этом месте составляет почти десять метров.

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