ВИДЕО С ДРОНА И ФОТО | „Как гром среди ясного неба“. Здание в порту Хара рухнуло менее чем за пять секунд

В прессе так много говорилось о произошедшем, что вчера в первой половине дня можно было заметить несколько человек, которые пришли просто посмотреть, что случилось. „Нет, похоже нужен бинокль“, - сказала одна женщина своему спутнику.

Издалека мало что видно. На мол не пройти — в целях безопасности натянута специальная лента. Далее — в паре сотне метров — то самое место, где раньше находилось упомянутое здание. И там тоже ленты. Если снять место происшествия с помощью дрона, то здание частично проглядывает под водой. Глубина в этом месте составляет почти десять метров.