26.08.2024, 15:35
ФОТО | Кристен Михал принял бывших премьер-министров ЭР в Доме Стенбока
В понедельник (26.08), в резиденции правительства (Дом Стенбока) прошла встреча премьер-министра Эстонии Кристена Михала (Партия реформ) с бывшими премьер-министрами страны. Собравшиеся обсудили актуальные темы и будущее государства.
Как сообщает rus.err, из когда-то занимавших пост премьер-министра Эстонии в этом году присутствовали: Март Лаар, Юри Ратас, Андрес Таранд, Март Сийманн, Андрус Ансип, Тийт Вяхи и Таави Рыйвас. Кая Каллас, Сийм Каллас и Юхан Партс отсутствовали.
По традиции премьер-министры встречаются в здании правительства уже восьмой год.
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