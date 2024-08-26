Партия ERK исключила из своих рядов семь человек, имеющих действующую судимость

По словам председателя партии Сильвера Куузика, никто к нему по поводу своего желания выйти из партии не обращался.

„Если человек сам выходит, то он может с помощью своей ID-карты исключить себя из Коммерческого регистра. Мы не получали ни одного письма о том, что кто-то уходит“, - отметил руководитель партии.

Что касается упомянутых семи членов, то в данном случае правление партии само исключило их, так как у них была действующая судимость. „Семь человек, которые были с действующей судимостью, мы исключили решением правления“, - подтвердил Куузик.

Портал Delfi попытался связаться с одним из исключенных, но тот не пожелал комментировать ситуацию.

По состоянию на сегодняшний день (26.08), согласно данным Коммерческого регистра, в партии состоит 556 членов.

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