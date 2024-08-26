„Путин себе не изменяет: это больное существо“. Зеленский — об одной из крупнейших атак войск РФ на Украину

„Путин себе не изменяет: это больное существо — всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо. Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и „шахеды“, и баллистику из Северной Кореи. Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения“, — заявил Зеленский.