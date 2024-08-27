Хит-парад лизинга автомобилей: лидер прежний

Согласно статистике Swedbank, средний лизинговый заёмщик имеет возраст 45 лет и зарабатывает 2600 евро в месяц. Подавляющее большинство, или 80%, находятся в возрасте от 31 до 60 лет. Около половины всех лизинговых заёмщиков имеют доход до 2000 евро, а четверть из них зарабатывает более 3000 евро. Каждый седьмой лизинг оформляется с созаёмщиком.

В среднем лизинговый договор заключается на 5 лет. Существует два варианта лизинга и они пользуются одинаковой популярностью. При аренде капитала полная стоимость автомобиля выплачивается ежемесячными платежами, и по окончании срока действия договора автомобиль переходит в собственность человека. При аренде права пользования по окончании выплат у автомобиля сохраняется остаточная стоимость, которую необходимо выплатить для приобретения автомобиля или вернуть автомобиль продавцу. „Аренда права пользования более предпочтительна для новых автомобилей, которые стоят дороже и позволяют получить более низкий ежемесячный платёж, чем при лизинге капитала“, – говорит Саар.

„Долгожданное снижение процентных ставок началось в июне, и шестимесячная процентная ставка euribor сейчас опустилась ниже 3,5%. Ожидается, что во второй половине года спрос на лизинг возрастёт“, – добавила Саар.

По данным Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей, продажи новых автомобилей в Эстонии в первой половине этого года упали более чем на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. „Очевидно, что в первой половине 2024 года рынок лизинга оставался стабильным, что, с одной стороны, было связано с высоким Euribor, влияющим на лизинговые платежи, а с другой – с общей экономической неопределённостью“, – объясняет руководитель сферы лизинга для частных лиц Swedbank Карин Саар.

Согласно статистике Swedbank, средняя цена автомобиля, приобретённого по договору лизинга в первой половине 2024 года, составила 33 000 евро, что примерно на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. Средняя цена нового автомобиля составила 39 000 евро, а подержанного – 27 000 евро. Первоначальный взнос в основном составлял 10-25%.

Что покупали?

Как для новых, так и для подержанных автомобилей наиболее предпочтительные марки остаются неизменными. Toyota занимает первое место как среди новых, так и среди подержанных автомобилей. В обоих случаях популярность Toyota в Эстонии ещё больше возросла. Если в 2023 году 13% подержанных автомобилей, приобретённых при поддержке Swedbank, были марки Toyota, то в этом году этот показатель составляет уже 15%. Популярность автомобилей Toyota среди новых автомобилей также выросла – с 21 до 28%. RAV-4 по-прежнему остаётся самой популярной моделью. На втором месте – Kodiaq и Octavia от Škoda, на третьем – Volkswagen, за ним следуют Kia и Volvo.

Растущее значение устойчивости

Экологичность вновь стала одним из ключевых критериев при выборе нового автомобиля. Как следствие, триумфально продолжали продаваться различные гибридные автомобили. „Покупка электромобилей также несколько активизировалась, чему в некоторой степени способствовала субсидия в размере 4000 евро от Центра экологических инвестиций на покупку автомобиля с нулевым уровнем выбросов, если это новый автомобиль стоимостью менее 60 000 евро. С марта прошлого года до середины июля этого года, по данным Центра экологических инвестиций, при такой поддержке было приобретено около 1100 автомобилей с нулевым уровнем выбросов, половина из них – частными лицами, половина – компаниями“, – пояснила Саар.

„В то же время Tesla Model 3 и Model Y остаются самыми популярными электромобилями среди лизинговых клиентов Swedbank. Еще одним популярным электромобилем для лизинга является Škoda Enyaq, цена которого в некоторых случаях может быть чуть ниже отметки в 60 000 евро, что даёт право на субсидию“, – говорит Саар.

Экологически чистые автомобили с выбросами СО 2 не более 130 г/км уже составляют четверть всех лизинговых автомобилей. Здесь очевидно, что предпочтение отдаётся гибридным автомобилям.

Покупателям экологически чистых автомобилей также предлагаются лучшие условия лизинга. „Для автомобилей с выбросами СО 2 до 50 граммов на километр процентная ставка по лизингу ниже, чем обычно, – от 1,49% с шестимесячной ставкой Euribor“, – говорит Саар.

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