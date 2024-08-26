Министерство обороны выделит на проекты оборонной промышленности более 700 000 евро
Министерство обороны поддержит инновационные проекты оборонной продукции шести эстонских компаний, победивших в этом году в конкурсе проектов развития оборонной промышленности, выделив им в общей сложности более 700 000 евро, чтобы повысить уровень развития и международную конкурентоспособность продукции оборонной промышленности Эстонии.
В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество компаний. Всего было подано 36 проектных заявок от 34 компаний. Шесть успешных проектов 2024 года получат в общей сложности более 700 000 евро. Гранты варьируются от 27 000 до 200 000 евро.
„Нынешний конкурс показывает, что в данной отрасли есть много компаний с большим потенциалом. Для Министерства обороны развитие оборонной промышленности является приоритетным направлением. Помимо конкурса проектов развития, министерство продолжает поддерживать отечественные оборонные компании, например, через различные инициативы ЕС и НАТО или в рамках бизнес-дипломатии. Наша цель – конкурентоспособная на международном уровне, ориентированная на экспорт и высокоразвитая оборонная промышленность в Эстонии“, заявил заведующий отделом инноваций Министерства обороны Мийко Перис.
„Разработка инновационных высокотехнологичных продуктов изначально требует значительных инвестиций, но эти инвестиции, если они осуществляются рационально, имеют чрезвычайно высокую отдачу, причем не только в финансовом плане, но и в смысле безопасности и дополнительных преимуществ, которые Эстония может предложить своим гражданам и союзникам. Весьма похвально, что оборонная промышленность Эстонии изучает долгосрочные перспективы и поддерживает внедрение инновационных технологий. Для GaltTec большая честь вносить свой вклад в будущее Эстонии“, отметил Глен Келп, исполнительный директор и основатель GaltTec.
„В настоящее время Threod является престижным поставщиком пусковых систем на глобальном и быстро растущем рынке барражирующих боеприпасов. Накопленные нами за годы работы знания позволят нам в рамках программы развития Министерства обороны выйти на рынок со стратегически важной ключевой технологией – контейнерной пусковой системой. Вместе с нашими международными партнерами в оборонной промышленности мы сможем предлагать комплексные решения барражирующих боеприпасов и участвовать в крупных программах вооружения по всему миру“, сказал Роберт Якобсон, исполняющий обязанности руководителя отдела разработки продукции Threod Systems.
Среди представленных проектов – средства радиоэлектронной борьбы, воздушные, наземные и морские дроны, барражирующие боеприпасы, прицелы, взрыватели, средства защиты от дронов, решения для анализа и управления данными на основе искусственного интеллекта, программное обеспечение для дистанционно управляемых оружейных систем, решения для разминирования, компоненты оружейных систем, отвлекающие и ложные цели, инновационные экранирующие материалы.
Силы обороны предоставляют консультации по военным аспектам разрабатываемой продукции и помогают в проведении полевых испытаний.
Список проектов, получивших поддержку в 2024 году:
Krattworks OÜ „Dart-X loitering munition platform development“
Грант 125 775 евро, 45% от общей стоимости проекта.
Threod Systems AS „Modular Multi-Canister Launcher“
Грант 199 999 евро, 35% от общей стоимости проекта.
Rantelon OÜ „6-Band UAV Jammer“
Грант 27 582 евро, 25% от общей стоимости проекта.
Marduk Technologies OÜ „Passive optical drone detection platform“
Грант 93 875 евро, 25% от общей стоимости проекта.
Sirentech Solutions OÜ „EUROMITE – development of autonomous platform“
Грант 197 685 евро, 45% от общей стоимости проекта.
GaltTec OÜ „Portable fuel cell“
Грант 68 750 евро, 25% от общей стоимости проекта.
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