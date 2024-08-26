Министерство обороны выделит на проекты оборонной промышленности более 700 000 евро

В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество компаний. Всего было подано 36 проектных заявок от 34 компаний. Шесть успешных проектов 2024 года получат в общей сложности более 700 000 евро. Гранты варьируются от 27 000 до 200 000 евро.

„Нынешний конкурс показывает, что в данной отрасли есть много компаний с большим потенциалом. Для Министерства обороны развитие оборонной промышленности является приоритетным направлением. Помимо конкурса проектов развития, министерство продолжает поддерживать отечественные оборонные компании, например, через различные инициативы ЕС и НАТО или в рамках бизнес-дипломатии. Наша цель – конкурентоспособная на международном уровне, ориентированная на экспорт и высокоразвитая оборонная промышленность в Эстонии“, заявил заведующий отделом инноваций Министерства обороны Мийко Перис.

„Разработка инновационных высокотехнологичных продуктов изначально требует значительных инвестиций, но эти инвестиции, если они осуществляются рационально, имеют чрезвычайно высокую отдачу, причем не только в финансовом плане, но и в смысле безопасности и дополнительных преимуществ, которые Эстония может предложить своим гражданам и союзникам. Весьма похвально, что оборонная промышленность Эстонии изучает долгосрочные перспективы и поддерживает внедрение инновационных технологий. Для GaltTec большая честь вносить свой вклад в будущее Эстонии“, отметил Глен Келп, исполнительный директор и основатель GaltTec.